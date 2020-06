Steam Game Festival: W programie m.in. 900 gier w wersji demo

Wczoraj o godzinie 19:00 czasu polskiego wystartował letni festiwal gier - Steam Summer Game Festival. W porównaniu z edycją wiosenną, jest on... cóż... dużo bardziej atrakcyjny. Wówczas gracze mieli szansę zagrać wyłącznie w 40 wersji demonstracyjnych gier. Obecny festiwal proponuje z kolei aż 900 tytułów, przy czym nie są to wyłącznie nieznane nikomu gry indie. Całość, wzbogacona o dodatkowe wydarzenia takie jak wywiady z twórcami czy streamy poszczególnych gier, potrwa do godziny 19:00 22 czerwca (poniedziałek). Czasu na obadanie wszystkiego jest więc niewiele, dlatego też przybywamy z propozycjami subiektywnie najciekawszych tytułów do sprawdzenia.

Przed kilkoma laty, demonstracyjne wersje gier wydawały się zniknąć na dobre. Tłumaczono to faktem, iż dzisiejsze produkcje są zbyt duże, efektem czego byłyby "ważące" równie sporo wersje demo, które w nie cieszyłyby się przesadnym zainteresowaniem. Obecnie okazuje się, że jednak wciąż można dostarczać graczom wersji demo, a co więcej - można urządzić z nimi nawet festiwal gier. Aktualna, letnia edycja Festiwalu Gier Steam jest przygotowana z takim rozmachem, że niektórym z nas przydałby się pewnie tygodniowy urlop, aby zapoznać się z większością ciekawych tytułów. Te, posegregowano na stronie wydarzenia zgodnie z głównymi gatunkami, dzięki czemu szybciej namierzymy tytuły, które mają szansę się nam spodobać. A poniżej już nasz subiektywny mini-przegląd z odnośnikami do sklepu Steam.

Grounded - Nadchodząca, survivalowa gra studia Obsidian, w której gracze wcielają się w ludzi zmniejszonych do rozmiarów mrówek, zmuszonych walczyć o przetrwanie w ogródku domu na amerykańskich przedmieściach.

Desperados III - Wymagająca, fabularna, taktyczna skradanka osadzona w surowych realiach Dzikiego Zachodu. Gra wzorowana na serii Commandos. Produkcja miała swoją premierę 16 czerwca 2020.

Ghostrunner - Gra akcji FPP polskiego studia One More Level. W Ghostrunner trafiamy do cyberpunkowego miasta rządzonego twardą ręką przez niejakiego Klucznika. Na rozgrywkę składa się parkourowe przemierzanie poziomów oraz eliminowanie przeciwników z użyciem broni białej i specjalnych mocy.

Rustler - Osadzona w średniowieczu przygodowa gra akcji z widokiem top-down, która w ogólnych założeniach nawiązuje do serii GTA. Wcielamy się w przestępcę, który usiłuje przetrwać w feudalnym otwartym świecie.

Iron Harvest - Klasyczna strategia czasu rzeczywistego z porywającą kampanią dla jednego gracza oraz trybem wieloosobowym i kooperacji rozgrywająca się w alternatywnej rzeczywistości 1920+.

Everspace 2 - dynamiczna strzelanka science-fiction dla jednego gracza z mnóstwem eksploracji, łupów i klasycznych elementów RPG.



Desperados III trailer.

Eldest Souls - Ambitna gra z gatunku „souls-like” w stylu pixel-art, skupiająca się na starciach z bossami. Samotny rycerz wyrusza na wyprawę, by unicestwić bogów i przywrócić równowagę.

The Riftbreaker - Gra łączy budowanie bazy i survival z elementami Action RPG. Riftbreakerzy to elitarni żołnierze wyposażeni z mecha-zbroję, którzy łączą w sobie cechy naukowca i komandosa.

Spiritfarer - Przyjemna gra typu management o... umieraniu. Jako przewoźniczka umarłych budujesz łódź i przemierzasz świat, opiekując się towarzyszącymi ci duchami i prowadząc je przez mistyczne morza w zaświaty.

Ultrakill - Szybka strzelanka w stylu retro, łącząca styl punktacji znany z klasycznych gier lat 90. z niepowstrzymaną rzezią. Innymi słowy chodzi o to, że punkty otrzymujemy zbierając krew zabitych wrogów.

Destroy All Humans! - Remake gry akcji, w której jako przybysz z kosmosu terroryzujemy mieszkańców Ziemi lat 50. XX wieku. Pełna wersja gry zawiera odnowioną, legendarną, nigdy wcześniej nie widzianą, z aginioną misję Obszaru 42.

Growbot - Klasyczna, przygodowa gra point and click o robocie, który musi uratować swoją domową stację kosmiczną przed tajemniczym atakiem kryształów.



Destroy All Humans! trailer.

Raji: Przygodowa gra akcji rozgrywająca się w starożytnych Indiach, opowiadająca historię dziewczyny, którą wybrali bogowie, by przeciwstawić się inwazji demonów.

Hazel Sky - Atrakcyjna wizualnie gra przygodowa, w której wcielasz się w postać młodego inżyniera, który odkrywa tajemniczy świat i naprawia stare latające maszyny.

Skellboy - Kolorowa, przygodowa gra akcji, w której jako szkielet, przykręcać będziemy części ciała naszych wrogów do swego własnego, jak i ciał naszych przyjaciół.

Backbone - Dystopijna gra detektywistyczna typu noir, osadzona w Kanadzie zdominowanej przez zwierzęta antropomorficzne.

Garden Story - Lekka gra przygodowa, w której jako strażnik wioski starasz się stanąć w obronie uroczych istot. Gra typu social simulator / RPG akcji.

Just Die Already - Przygotowana przez twórców Goat Simulator gra z otwartym światem, w której niesforni seniorzy sieją spustoszenie.



Hazel Sky trailer.

Źródło: Steam