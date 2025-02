Konsola Steam Deck OLED będzie do kupienia w białej limitowanej edycji. Znamy cenę i datę dostępności

Steam Deck to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych, a także jeden z najbardziej udanych handheldów na rynku. Mimo tego, że premiera tej konsoli miała miejsce już kilka ładnych lat temu, nadal cieszy się ona sporym wzięciem wśród wielu graczy - i to pomimo faktu, że debiut next-genowej "dwójki" wydaje się już tylko kwestią czasu. Nim jednak do tego dojdzie, musimy zadowolić się zapowiedzią białej limitowanej edycji pierwszego Steam Decka w wersji OLED.

Steam Deck OLED w białym kolorze ma kosztować 3249 zł. Odświeżony handheld od Valve będzie zatem nieco droższy od standardowego, czarnego wariantu. Sprzedaż rusza o północy z 18 na 19 listopada czasu polskiego.

Na wstępie warto podkreślić, że biała edycja limitowana Steam Decka OLED ma identyczną specyfikację techniczną co dostępny już model Steam Deck OLED 1 TB. Wyróżnia się jednak białym kolorem obudowy oraz szarymi przyciskami, dzięki czemu prezentuje się niczym zupełnie nowe urządzenie. W zestawie ma znaleźć się również ekskluzywne białe etui i biała ściereczka z mikrofibry. Nowy wariant konsoli trafi do sprzedaży na całym świecie o północy z 18 na 19 listopada czasu polskiego. Model ten ma kosztować 679 dolarów, natomiast polska cena to 3249 zł. Biały Steam Deck będzie zatem nieco droższy od standardowego.

Odświeżony handheld od Valve będzie dostępny we wszystkich regionach, w których prowadzona jest sprzedaż Steam Decka, w tym Japonii, Korei Południowej, Tajwanie i Hongkongu. Należy jednak mieć na uwadze jej ograniczony nakład. Egzemplarze mają zostać proporcjonalnie podzielone pomiędzy poszczególnymi regionami, a każdy chętny będzie w stanie nabyć tylko jedną sztukę białego Decka (za pośrednictwem platformy Steam). Aby móc dokonać zakupu, konto musi być w dobrym stanie oraz posiadać zakup na Steam sprzed listopada 2024 roku.

Źródło: Steam, Eurogamer