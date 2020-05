Steam Cloud Play - zapowiedziano usługę opartą na GeForce NOW

W ubiegłym roku znaleziono kod w wersji beta klienta Steam, który sugerował, że firma Valve może szykować własną usługę strumieniowania gier o nazwie Steam Cloud Gaming. W ostatnich dniach zapiski zostały ponownie odnotowane, co nie było przypadkowe, ponieważ amerykańska firma właśnie zapowiedziała oficjalnie Steam Cloud Play. Opublikowano wstępną dokumentację, z którą możecie zapoznać się na stronie Steamworks, oraz udostępniono deweloperom wersję beta. Rozczarowani będą jednak ci, którzy spodziewali się pełnoprawnej usługi streamingu pokroju Google Stadia, ponieważ firma Valve stawia na integrację z Nvidia GeForce NOW i nie wyklucza, że w przyszłości poszerzy współpracę z innymi zewnętrznymi partnerami. Co wiemy o Steam Cloud Play?

Valve zapowiedziało Steam Cloud Play, usługę zintegrowaną z platformą streamingową Nvidia GeForce NOW. Obecnie znajduje się w wersji beta, do której dostęp mają na razie jedynie deweloperzy, ale poznaliśmy pierwsze szczegóły na jej temat.

Zapowiedź Valve jest dość niespodziewana i – jak wynika z opublikowanej dokumentacji – Steam Cloud Play ma wymagać do działania klienta GeForce NOW, w którym trzeba połączyć konto Steam z usługą Nvidii, by móc korzystać z gier dostępnych w bibliotece Steam. Użytkownicy nie będą musieli ponownie ich kupować. Lista oferowanych tytułów w ramach Steam Cloud Play nie będzie obejmować wszystkich produkcji, jakie ukazały się na platformie Valve, ale ma być zależna od producentów i wydawców, którzy muszą się zapisać je do omawianego programu. Muszą one również obsługiwać Steam Cloud lub system zapisu stanu gry w chmurze. Ewentualne opłaty mają dotyczyć jedynie płatności za subskrypcję Founders w GeForce NOW.

Steam Cloud Play będzie dostępne – tak, jak GeForce NOW – w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji i Pacyfiku. W sumie platforma Nvidii działa w przeszło 80 krajach, w tym w Polsce – pełną listę znajdziecie pod tym adresem. Usługa funkcjonuje na komputerach PC i Mac, laptopach, Nvidia Shield czy urządzeniach wykorzystujących system operacyjny Android. Steam Cloud Play jest tak naprawdę rozszerzeniem sposobów na granie, z jakich mogą korzystać użytkownicy platformy Steam. Niestety, nie dowiedzieliśmy się, kiedy nowa usługa firmy Valve stanie się ogólnodostępna, ale można założyć, że nastąpi to wkrótce.

