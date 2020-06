Star Wars Squadrons na pierwszym zwiastunie. Premiera w 2020

Od czasu przejęcia przez EA licencji na gry Star Wars minęło już siedem lat. 10-letnia wyłączność, jaką zaoferowała firma Disney „Elektronikom”, zmierza ku końcowi. Jeśli chodzi o duże produkcje, to przez ten okres otrzymaliśmy zaledwie dwie odsłony serii Star Wars Battlefront, o których opinie są dość mieszane, oraz ubiegłoroczną, ciepło przyjętą grę akcji Star Wars Jedi: Fallen Order. W tym roku lista ta powiększy się o dość niespodziewany tytuł. Star Wars Squadrons, bo o nim mowa, ma nawiązywać do kultowych gier Star Wars: X-Wing i TIE Fighter. Będziemy mieć do czynienia z kosmiczną strzelanką i choć nie ujawniono jeszcze zbyt wielu konkretnych informacji, to raczej w nowo zapowiedzianym Star Wars Squadrons spodziewalibyśmy się bardziej zręcznościowego charakteru. Dzisiaj opublikowano pierwszy zwiastun ze scenami na silniku gry. Kiedy nastąpi premiera?

EA zapowiedziało Star Wars Squadrons, kosmiczną strzelankę oferującą zarówno kampanię fabularną, jak i tryb wieloosobowy. Premiera odbędzie się 2 października 2020 roku. Mamy pierwszy zwiastun.

O tym, że Project Maverick będzie kolejną grą EA w świecie Gwiezdnych wojen, wiedzieliśmy od dłuższego czasu. Teraz potwierdziło się, że jest nią Star Wars Squadrons. Za produkcję odpowiada założone w 2015 roku przez Jade Raymond (producentka znana przede wszystkim z pierwszej części Assassin’s Creed) kanadyjskie studio EA Motive. Będzie to tak naprawdę pierwszy pełnoprawny projekt tegoż zespołu deweloperskiego, ponieważ wcześniej jedynie wspomagał EA DICE i Criterion Games w pracach nad Star Wars Battlefront 2. Gra zaoferuje kampanię fabularną oraz tryb wieloosobowy, a gracz będzie mógł stanąć zarówno po stronie Nowej Republiki, jak i Galaktycznego Imperium (pięcioro pilotów do wyboru na każdą). Walki myśliwcami będą rozgrywać się w trybie 5 vs 5, zarówno w powietrzu, jak i w kosmosie, ale na zaprezentowanym zwiastunie skupiono się na przedstawieniu głównie tych drugich. W grze pojawią się takie lokacje, jak gazowy olbrzym Yavin Prime i spustoszony księżyc planety Galitan.

Star Wars Squadrons zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One (pierwsze dwie obsłużą VR) i, co więcej, zaoferuje tzw. cross-play, umożliwiający graczom z różnych platform sprzętowych wspólną rozgrywkę. Wersja na komputery osobiste jest dostępna w przedsprzedaży w sklepach Origin, Steam i Epic Games Store w cenie 179,90 zł. O tym, jak wiele wspólnego Star Wars Squadrons będzie miało z cyklem X-Wing, przekonamy się 2 października 2020 roku, bo wtedy odbędzie się oficjalna premiera. Wcześniej jednak zobaczymy gameplay z gry, który zostanie pokazany po raz pierwszy podczas konferencji EA Play, zaplanowanej na 19 czerwca na godzinę 1:00 czasu polskiego.

Źródło: EA