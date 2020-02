Test Asustor AS5304T - Gamingowy NAS z interfejsem 2.5GBASE-T

Gdy kilka lat temu wybuchł prawdziwy szał na serwery NAS, producenci prześcigali się w zalewaniu tego dość niszowego wtedy segmentu rynku sprzętu sieciowego serwerami z kategorii „dla Kowalskiego”. Tu i ówdzie widywało się przechwałki o mnogości funkcji, wysokiej wydajności, a ogólnie – o wspaniałości i uniwersalności tych urządzeń. I tak po prawdzie, od tamtego czasu zmieniło się w zasadzie niewiele, gdyż rozwiązania NAS niejako dojrzewają. Oprogramowanie jest przeważnie lepiej dopracowane i rośnie w kolejne funkcje nie odstępując konkurencji na krok, co doskonale widać na przykładzie oprogramowania firm Synology, QNAP i Asustor. Ponadto mamy więcej RAMu, rdzeni procesora i w sumie nic poza tym. Trend ten nie musi wcale być czymś złym, bowiem serwer ma stabilnie i bezawaryjnie pracować. Jakiś jednak powiew świeżości by tu się przydał. W jego poszukiwaniu przyjrzę się dziś serwerowi Asustor Nimbustor AS5304T, określanym też przez producenta jako NAS dla graczy.

Autor: Kamil Śmieszek

Marka Asustor nie powinna być wszystkim naszym czytelnikom tak obca, jakby się to mogło początkowo wydawać (pomijając fakt, że już kilka tych urządzenia przewinęło się przez redakcyjne laboratorium). Skojarzenia z ASUSem są bowiem jak najbardziej słuszne. Asustor to spółka-córka tajwańskiego giganta, specjalizująca się w rozwiązaniach obejmujących głównie segment sieciowych pamięci dyskowych i monitoringu. Firma działa na rynku stosunkowo niedługo (została założona dopiero w 2011 roku), co jednak wcale nie przeszkodziło jej w zdobyciu całkiem dużej popularności, szczególnie biorąc pod uwagę dość skostniały segment serwerów NAS. Asustor nie ma oczywiście łatwo, gdyż zmuszony jest do konkurowania ze starymi rynkowymi wyjadaczami m.in.: Synology czy QNAP. Kilka stron dalej będziemy już wiedzieli, czy testowanemu dziś AS5304T uda się wyjść z tejże rywalizacji obronną ręką.

Bohater dzisiejszego testu jest serwerem na swój sposób ciekawym. Aspiruje on bowiem do bycia serwerem „dla graczy”. Pytanie, co producent miał na myśli kształtując w tym kierunku swoje materiały dotyczące AS5304T?

Bohater dzisiejszego testu jest serwerem na swój sposób ciekawym. Aspiruje on bowiem do bycia serwerem „dla graczy”. Pytanie, co producent miał na myśli kształtując w tym kierunku swoje materiały dotyczące AS5304T? Na pewno podaje on, że chodzi m.in. o zapisywanie materiałów wideo podczas strumieniowej transmisji na żywo wykorzystując do tego celu protokół iSCSI, pobieranie zapisów rozgrywek z serwisów YouTube czy Twitch. Trudno mi jednak te argumenty zrozumieć, gdyż ciężko znaleźć na półkach sklepowych NASa bez wsparcia iSCSI czy aplikacji do pobierania filmów. Inspirowany grami miał być także ponoć projekt wyglądu obudowy i interfejsu graficznego panelu administracyjnego systemem ADM. No w sumie, coś w tym jest... Ale o tym za chwilę. Na pewno Asustor AS5304T prezentuje się interesująco, jeśli chodzi o specyfikację techniczną w kontekście tego, ile należy za niego zapłacić.

Specyfikacja techniczna Asustor AS5304T

Procesor: Intel Celeron J4105 (4 rdzenie, 1.5 GHz do 2.5 GHz, 64 bit)

Pamięć RAM: 4 GB DDR4 (max 8 GB)

Dyski twarde: możliwość instalacji 4x HDD SATA II/III 3.5/2.5 cala (max 64 TB)

Obsługa S.M.A.R.T., skanowania i odzyskiwania uszkodzonych sektorów

Typy macierzy dyskowych: JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

Systemy plików - dyski wewnętrzne: EXT4, Btrfs

Systemy plików - dyski zewnętrzne: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT, Btrfs

Interfejsy sieciowe: 2x 2.5GBASE-T LAN (z agregacją)

Wejścia/wyjścia: 3x USB 3.2 Gen1, 1x HDMI 2.0a

Możliwości rozszerzenia: karta Wi-Fi, kamera, drukarka, tuner TV

Kensington Lock

System ADM 3.4.6

Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP, TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

Automatyczne sprawdzanie integralności danych

Obsługa cache SSD i szyfrowanych woluminów (AES-256)

Opcje backupu danych: kopie wewnętrzne, kopie na zewnętrzny udział sieciowy CIFS, Rsync, usługi chmurowe (Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, HiDrive, hubiC, Yandex), migawki, synchronizacja za pomocą ASUSTOR Backup Plan, szybka kopia zapasowa z nośnika USB

Obsługa DLNA

Serwer VPN (L2TP/IPsec, PPTP, OpenVPN)

Wymiary: 17.0 x 17.4 x 23.0 cm (wys. x szer. x gł.)

Waga: 2.2 kg

Gwarancja: 36 miesięcy

W cenie niecałych 3 tysięcy złotych dostajemy czterordzeniowego Celerona z rodziny Intel Gemini Lake, taktowanego zegarem od 1.5 GHz do 2.5 GHz. Patrząc na TDP tej jednostki wynoszące 10 W model J4105 można postrzegać jako następcę Celerona J3455. W przypadku nowszej konstrukcji na plus zaliczyć można większą pamięć cache L2 – 4 MB vs 2 MB wcześniej oraz nowszy układ graficzny Intel HD UHD 600. Pamięci RAM otrzymujemy standardowo 4 GB, ale możemy ją rozszerzyć maksymalnie do 8 GB. Pod względem interfejsów wejścia/wyjścia szału może nie ma, ale dostajemy to, co najważniejsze – trzy złącza USB 3.2 Gen 1 i wyjście HDMI 2.0. Ciekawie prezentuje się warstwa sieciowa AS5304T. Tu i ówdzie widuje się już od jakiegoś czasu zastosowanie interfejsów ethernetowych w wydaniu NBASE-T (lub Multi-Gigabit) w chociażby niektórych notebookach czy płytach głównych. Brakowało jednak nieco innych urządzeń kompatybilnych z tym standardem, szczególnie jeśli mowa o domowych zastosowaniach. Asustor postanowił to zmienić i wyposażył czterodyskowego Nimbustora w dwa interfejsy w wersji 2.5GBASE-T. Co prawda, nie jest łatwo kupić switch ze wsparciem dla NBASE-T (nie mówiąc już o koszcie takich rozwiązań), ale dobrze, że coś się powoli w temacie na rynku dzieje. Wydajność podsystemów dyskowych w serwerach NAS bowiem rośnie, gdyż wielodyskowe modele tanieją, ale też zaczyna się promować wykorzystanie nośników SSD zamiast lub jako wsparcie dla HDD. Wąskim gardłem powoli staje się połączenie sieciowe. Jednym z głównych punktów dzisiejszego testu będzie wobec tego sprawdzenie możliwości Asustora w zakresie wykorzystania pełnych 5 Gb/s przepustowości. Do tego celu konieczne było zmodyfikowanie platformy testowej, ale o tym przeczytacie kilka stron dalej.