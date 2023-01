Spada sprzedaż smartfonów. Tak źle nie było od 2013 roku. Oto nowy raport IDC

Od wielu miesięcy sprzedaż smartfonów cały czas spada. Ostatni kwartał i rok miały najgorsze wyniki od dekady. Nowy raport od International Data Corporation (IDC) przedstawia nam wyniki z roku 2022. Braki komponentów, opóźnienia, przerwane łańcuchy dostaw, wojna w Ukrainie i rosnący poziom inflacji - wszystko to ma ogromny wpływ na sprzedaż smartfonów. Jeśli dodamy do tego znacznie stłumiony popyt konsumencki i niepewność gospodarczą mamy przyczyny tak gwałtownego spadku.

Światowe dostawy smartfonów spadły o 18,3% rok do roku do 300,3 mln sztuk w czwartym kwartale 2022 r., wynika ze wstępnych danych raportu. Spadek ten oznacza największy w historii spadek w jednym kwartale i przyczynił się do gwałtownego spadku o 11,3% w ciągu roku. Rok 2022 zakończył się dostawami w wysokości 1,21 mld sztuk, co stanowi najniższą roczną sumę dostaw od 2013 r. "Nigdy nie zaobserwowaliśmy, aby dostawy w kwartale świątecznym były niższe niż w poprzednim kwartale. Jednak osłabiony popyt i wysokie zapasy spowodowały, że producenci drastycznie ograniczyli dostawy " - powiedziała Nabila Popal, dyrektor ds. badań w zespole IDC.

Duża sprzedaż i promocje w kwartale pomogły uszczuplić istniejące zapasy, zamiast napędzać wzrost dostaw. Producenci są coraz bardziej ostrożni w swoich wysyłkach i planowaniu, jednocześnie koncentrując się na rentowności. Nawet Apple, który do tej pory wydawał się odporny, poniósł porażkę w łańcuchu dostaw z powodu nieprzewidzianych blokad w kluczowych fabrykach w Chinach. Ten świąteczny kwartał mówi nam, że rosnąca inflacja i rosnące obawy makroekonomiczne nadal hamują wydatki konsumpcyjne jeszcze bardziej niż oczekiwano i przesuwają wszelkie możliwe ożywienie do samego końca 2023 r.

„Nadal jesteśmy świadkami spadku popytu konsumpcyjnego" — powiedział Anthony Scarsella, dyrektor ds. badań w IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. „Ponieważ rok 2022 spadnie o ponad 11% w ciągu roku, rok 2023 będzie rokiem ostrożności, ponieważ dostawcy ponownie przemyślą swoje portfolio urządzeń, podczas gdy kanały sprzedaży zastanowią się dwa razy, zanim przejmą nadwyżki zapasów. Jednak pozytywnym akcentem jest to, że konsumenci mogą znaleźć jeszcze bardziej hojne oferty wymiany i promocje, które będą kontynuowane w w 2023 r., ponieważ rynek wymyśli nowe metody wprowadzania ulepszeń i sprzedaży większej liczby urządzeń, w szczególności modeli z wyższej półki”.

