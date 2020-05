SpaceX: Falcon 9 wyniósł kapsułę Dragon na orbitę. Wielki sukces

To historyczny moment. W 2011 roku zawieszono amerykański program lotów wahadłowców kosmicznych i aż do teraz za obsługę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS odpowiadały rosyjskie statki Sojuz. To miało się zmienić w minioną środę tuż przed 22, na kiedy zaplanowano start rakiety SpaceX Falcon 9, która miała wznieść kapsułę Dragon na orbitę. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne lot został przełożony na sobotni wieczór czasu polskiego i tym razem doszło do pełnego sukcesu. Astronauci Robert Behnken i Douglas Hurley są już w kosmosie. Jako ciekawostkę dodam, że wraz z nimi na orbitę wzniósł się dodatkowy pasażer — zabawka w kształcie dinozaura.

Wczorajsza transmisja startu rakiety Falcon X, która miała „dostarczyć” astronautów Roberta Behnkena i Douglasa Hurley'a na orbitę, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Odłączenie modułów napędowych widoczne na udostępnionym obrazie wyglądały niczym scena z filmu i tak też czułem się, oglądając stream z wydarzenia. Nie o emocje jednak chodzi, lecz o fakty, a te są dla Amerykanów szczególnie ważne. Misja Demo-2 to pierwszy od zawieszenia programu lotów kosmicznych 2011 start astronautów „z amerykańskiego podwórka”. Mało tego — za rakietę odpowiada firma Elona Muska. SpaceX współpracując z NASA, zrobił szalenie ważny krok. Jak mniemam, akcje firm amerykańskiego przedsiębiorcy poszybują w górę.

Według planów dziś przed godziną 10 czasu polskiego astronauci połączą się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS, na co oczywiście czekam z zapartym tchem. Nasa podaje, że transmisję startu rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon śledziło przeszło 10 milionów osób. Nie sposób się temu dziwić, możliwość „uczestnictwa” w wydarzeniu rozpoczynającym się na przylądku Canaveral, a kończącym w kosmosie, to emocjonujące przeżycie. Chciałbym zwrócić też uwagę na powrót rakiety Falcon 9 na ziemię. Choć nie było tego widać bezpośrednio na streamie, rakieta wylądowała na specjalnie przygotowanej do tego morskiej platformie niemal pionowo. Zostanie ona wykorzystana ponownie przy kolejnych startach. Jaki będzie kolejny krok?

Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Źródło: NASA, SpaceX