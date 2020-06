Sony PlayStation 5 - Amazon ujawnił cenę oraz datę premiery

Internet od kilku dni żyje ubiegłotygodniową prezentacją konsoli Sony PlayStation 5 - oprócz ujawnienia designu sprzętu, japońska firma zaprezentowała także kilkanaście tytułów zmierzających na konsolę nowej generacji. Sam projekt PS5 budzi wręcz skrajne emocje - nie brakuje prześmiewczych komentarzy, ale mimo wszystko nie brakuje także dużej ilości osób, którym wygląd PlayStation 5 przypadł do gustu. Choć Sony nadal nie zdradziło konkretnej ceny oraz daty premiery urządzenia, to w sieci co chwilę pojawiają się w tym temacie nowe informacje. Najnowsza plotka pochodzi od francuskiego oddziału Amazona, który ujawnił zarówno cenę jak i datę premiery wersji z napędem Ultra HD Blu-ray. Co ciekawe, identyczną datę ujawnił polski serwis Allegro w kontekście premiery Xboxa Series X.

Francuski oddział Amazona zdradził datę premiery oraz cenę nadchodzącej konsoli Sony PlayStation 4. Jeśli sklep się nie myli, urządzenie Japończyków trafi do sprzedaży 20 listopada.

W sprzedaży pojawią się dwa warianty - pierwszy z napędem Ultra HD Blu-ray oraz drugi - Digital - który będzie pozbawiony napędu optycznego. Konsola prezentuje się bardzo futurystycznie, jednocześnie jednak inaczej od tradycyjnego "klocka" w postaci Xboxa Series X. Urządzenie jest z pewnością smuklejsze od sprzętu Microsoftu, jednak jest zdecydowanie zbyt wcześnie by ocenić jak może sprawować się zamontowany układ chłodzenia. Konsola jest spójna kolorystycznie z nowym padem - producent oferuje nam m.in. białą wersję. Wraz z premierą PlayStation 5, do sprzedaży wejdzie także gra Spider-Man: Miles Morales, którego rozmiar jest porównywalny z Uncharted: Lost Legacy (Zaginione Dziedzictwo). Wprawdzie Sony nadal milczy w kwestii ceny oraz konkretnej daty premiery urządzenia, to przed szereg tym razem wychylił się francuski oddział Amazona, który być może zdradził konkretne informacje w tym temacie.

Według sklepu, konsola w wersji z napędem Ultra HD Blu-ray ma kosztować 499,99 euro, co w przeliczeniu na złotówki dałoby kwotę 2200-2250 złotych. Jest to dużo bardziej optymistyczny wariant w porównaniu do doniesień sprzed kilku dni o cenie sięgającej przynajmniej 3 tysięcy złotych. Co ciekawe, francuski oddział Amazona ujawnił także datę premiery - debiut rynkowy miałby nastąpić w piątek, 20 listopada. Dokładnie taki sam termin ujawnił serwis Allegro, ale w kontekście konkurencyjnego sprzętu w postaci Xboxa Series X. Trudno powiedzieć, żeby to był zwykły zbieg okoliczności, jednak na oficjalne potwierdzenie tych informacji od Sony musimy jeszcze poczekać.

Źródło: Amazon