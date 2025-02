Solidigm D5-P5336 - na rynek trafia największy na świecie nośnik SSD PCIe o ogromnej pojemności 122 TB

Nośniki SSD zrewolucjonizowały sposób, w jaki przechowujemy i uzyskujemy dostęp do danych, stając się dziś nieodłącznym elementem komputerów stacjonarnych. Choć dyski HDD nadal znajdują zastosowanie w sektorze korporacyjnym, to ich pozycja stopniowo ulega zmianie. Na rynek trafiają bowiem coraz pojemniejsze i bardziej zaawansowane rozwiązania SSD, takie jak model Solidigm D5-P5336, który oferuje rekordową pojemność 122 TB.

Solidigm D5-P5336 to obecnie największy na świecie masowo produkowany model nośnika SSD o gigantycznej pojemności 122 TB działający na interfejsie PCIe. Pobiera on o 84% mniej energii niż popularne rozwiązania hybrydowe.

Solidigm D5-P5336 to nośnik SSD w formacie U.2, który korzysta z interfejsu PCIe i jest dostępny w wariantach o pojemnościach: 7,68 TB, 15,36 TB, 30,72 TB, 61,44 TB, a początkiem 2025 roku planowane jest wprowadzenie wersji o pojemności 122 TB. Rozwiązanie zaprojektowano z myślą o centrach danych i serwerach obliczeniowych, szczególnie w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Nośniki wykorzystują kości pamięci QLC NAND i zapewniają do 84% niższe zużycie energii niż rozwiązania hybrydowe, takie jak dyski HDD z pamięcią buforową TLC NAND. Producent podkreśla, że pamięć typu QLC NAND oferuje aż 3,4 razy większą pojemność w terabajtach na wat w porównaniu do technologii TLC NAND.

Zastosowanie nośnika o pojemności 122 TB pozwala na zgromadzenie aż 4 petabajtów pamięci masowej w jednym racku serwerowym, oferując jednocześnie redukcję wymaganego miejsca o 75% w porównaniu z rozwiązaniami hybrydowymi przy tej samej pojemności. Model D5-P5336 w wersji 122 TB zapewnia czterokrotnie większą pojemność w instalacjach brzegowych niż nośniki TLC NAND o pojemności 30 TB. Solidigm informuje również, że nośniki te oferują o 15% wyższą wydajność przy intensywnych obciążeniach oraz o 40% lepszą responsywność odczytu przy długotrwałych obciążeniach względem nośników wykonanych w technologii TLC NAND.

