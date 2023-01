Smartfony używane czy nowe? Które z nich cieszą się dziś większym zainteresowaniem klientów?

Pod koniec minionego roku firma analityczna IDC opublikowała wyniki globalnej sprzedaży używanych oraz odnowionych smartfonów. Z raportu jednoznacznie wynika, że klienci nie interesują się już tak mocno urządzeniami nowymi, a coraz częściej sięgają po tzw. używki. W porównaniu z 2021 rokiem, w roku 2022 r. takich używanych telefonów kupiliśmy o 11,5% więcej (253,4 mln sztuk kontra 282,6 mln sztuk).

W 2022 r. sprzedaż używanych smartfonów stanowiła 26% wszystkich sprzedanych urządzeń w Ameryce Pół., ale w pozostałych częściach świata liczba ta wyniosła 74%. Jakby nie patrzeć mamy w tej kwestii mocny wzrost

IDC nie poprzestaje jednak wyłącznie na analizie ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, ale szacuje też, że trend ów (zainteresowanie smartfonami używanymi) utrzyma się przynajmniej do 2026 roku, w którym to mamy globalnie zakupić ok. 413 milionów używanych sztuk. Taki stan rzeczy nie powinien jednak dziwić i nie trzeba być wykwalifikowanym analitykiem, by odgadnąć, dlaczego coraz chętniej sięgamy po modele używane.

Trzeba zacząć od tego, że nowe smartfony są sprzedawane obecnie po coraz wyższych, horrendalnych niekiedy cenach. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zastoju technologicznego (telefon sprzed dwóch lat niemal nie różni się od tegorocznych premier pod kątem użyteczności - przynajmniej dla większej części użytkowników). Kupowaniu modeli używanych sprzyja także fakt, że wybrani producenci zapewniają smartfonom dłuższe, niż tylko dwuletnie aktualizacje, przynajmniej te, związane z bezpieczeństwem.

Źródło: IDC