Samsung pokazał wyświetlacz tak jasny, że smartfonom nie przeszkodzi nawet najmocniejsze Słońce

Znamy to chyba wszyscy (choć zimą o tym zapominamy) - nieczytelność, zwłaszcza tańszych smartfonów w pełnym Słońcu potrafi być naprawdę irytująca. Najdroższe flagowce radzą sobie co prawda z tą kwestią nie najgorzej, ale wystarczy pojawić się na słonecznej plaży w środku lata, by i ich wyświetlacze zaczęły być średnio czytelne. Na szczęście rozwój technologii nie zatrzymuje się ani na moment i wygląda na to, że już wkrótce wspomniany problem zniknie.

Samsung podczas targów CES 2023 zaprezentował wyświetlacz OLED dla smartfonów, który ma oferować jasność na poziomie powyżej 2000 nitów.

Wyświetlacz smartfona, któremu niestraszny jest nawet najpiękniejszy dzień w środku lata? Wygląda na to, że Samsung właśnie taki opracował. Na trwających właśnie targach CES 2023 Koreańczycy zaprezentowali mianowicie wyświetlacz, który w swej szczytowej jasności osiąga ponad 2000 nitów (dla porównania Apple iPhone 14 Pro osiąga maksymalnie ok. 1700 nitów, zaś Samsung Galaxy S22 Ultra - ok. 1250 nitów).

Tytułowy wyświetlacz Samsunga to OLED, który może pochwalić się rozwiązaniem UDR (Ultra Dynamic Range) i ostatecznie osiąga jasność zbieżną z tym, co prezentują najnowsze telewizory Koreańczyków. Jak z pewnością wiecie, premiera smartfonów Samsung Galaxy S23 została przełożona na koniec lutego, stąd nic dziwnego, że wiele osób spodziewa się zobaczyć wspomniane ultra jasne panele w nadchodzących galaktykach. Domysły są tym bardziej zasadne, że swego czasu do sieci przedostała się plotka, jakoby modele S23 rzeczywiście miały oferować jasność ekranu w granicach 2200 nitów.

