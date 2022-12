Premiera smartfonów Samsung Galaxy S23 została przełożona. Poczekamy jeszcze kilka długich tygodni

Od dawna słyszy się, że premiera przyszłorocznych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S nastąpi zaskakująco szybko. Doniesienia te brzmiały dotychczas całkiem wiarygodnie, zwłaszcza, że przecież od dawna wiadomo już niemal wszystko o tych urządzeniach. Niestety, teraz okazuje się, południowokoreański gigant nie będzie w stanie zaprezentować nam nowych flagowców w ustalonym terminie. Jak długo jeszcze musimy czekać?

Po wielu przeciekach spodziewaliśmy się, że debiut smartfonów Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus i Galaxy S23 Ultra będzie miał miejsce ostatecznie już na początku lutego, a konkretniej w pierwszym tygodniu tego miesiąca. Jak donosi informator @TheGalox_, podjęto już decyzję o przełożeniu premiery urządzeń na połowę lub końcówkę lutego, co oznacza, że na omawiane smartfony poczekamy jeszcze przynajmniej dwa miesiące. Przyczyna obsuwy nie jest znana, ale pojawiło się podejrzenie, że producent nie może zdecydować się na ostateczne ceny flagowych smartfonów.

Mówiąc bardziej precyzyjnie, Samsung po prostu potrzebuje więcej czasu, aby poprawnie odczytać rynek pod kątem konkurencji, ekonomii, podaży i popytu. Mamy więc nadzieję, że nie będzie zbyt drogo względem poprzedników, choćby ze względu na fakt, że różnice wcale nie będą ogromne (seria S22 startowała od 3999 zł). Przy okazji, warto zwrócić uwagę, że rodzina smartfonów Galaxy S22 została zaprezentowana 9 lutego, a Galaxy S21 - 14 stycznia. Mieliśmy więc dostać najszybszą premierę modeli Galaxy S, a możemy dostać najpóźniejszą od kilku lat...

Mid to late February release for the S23 series



Deciding on a price for the devices is delaying this release. If it was up to me, $799, $899 & $1199 would be the prices. pic.twitter.com/bYzNW9HAd9