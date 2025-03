Smartfon CMF Phone 1 wybuchł - jedna osoba nie żyje. Zobacz, co robić, aby zminimalizować ryzyko eksplozji baterii

Eksplozje baterii w smartfonach zdarzają się dość rzadko, ale jednak występują. Zapewne wielu z nas od razu przychodzi na myśl model Samsung Galaxy Note7, którego sprzedaż została wstrzymana przez firmę zaledwie miesiąc po jego premierze z powodu wadliwych akumulatorów. Od 2016 roku do wybuchu ogniwa doszło (według dostępnych informacji) w modelach od kilku firm, takich jak Apple, czy też OnePlus, a nowe zgłoszenie odnosi się do marki CMF by Nothing.

Mimo że Samsung Galaxy Note7 jest najbardziej znanym smartfonem, którego problemy z akumulatorem prowadziły do jego zapłonu, a nawet eksplozji, to modele innych firm także borykają się z tym problemem. Nowy przypadek dotyczy smartfona CMF Phone 1 (submarka Nothing).

Informacje dotyczące omawianego przypadku pochodzą z indyjskiego kanału informacyjnego ABP Majha (podległy pod konglomerat medialny ABP Group). Według tego źródła dyrektor szkoły w stanie Maharasztra w Indiach, Suresh Sungrame, jechał motocyklem z miasta Kolhapur do Sangli. Razem z nim podróżował Nathu Gaikwad. W pewnym momencie miało dojść do eksplozji smartfona CMF Phone 1, który znajdował się w kieszeni dyrektora. Pasażer doznał poważnych obrażeń, a kierowca, mimo udzielonej mu pomocy medycznej, zmarł niedługo po tym zdarzeniu (w wyniku poważnych poparzeń). W tej historii jest jednak sporo niewiadomych, a sprawa nie została do tej pory wyjaśniona - choć minęło już kilka dni. Firma Nothing nie wydała też żadnego oświadczenia. Nie wiadomo, dlaczego smartfon, a zasadniczo to jego akumulator, wybuchł i co konkretnie stało się po drodze (np. czy najpierw nie doszło do zderzenia, w efekcie którego ogniwo mogłoby eksplodować).

Mowa tu jednak o Indiach, w których temperatury często są bardzo wysokie i to właśnie z tego kraju pochodzi najwięcej przypadków eksplozji. Niektóre z nich są naprawdę przerażające, gdyż zdarzyło się, że smartfon Redmi 6A wybuchł w nocy przy twarzy kobiety, która w wyniku odniesionych obrażeń głowy zmarła. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 8-letniej dziewczynki, która korzystała ze smartfona (mówi się o Redmi Note 5 Pro) pod kocem, gdy w pewnym momencie wybuchł jej w rękach - nie wnikając w szczegóły (gdyż te są również bardzo drastyczne), ona także zmarła. W ostatnim przypadku prawdopodobnie doszło do przegrzania ogniwa, choć smartfon nie był wtedy podłączony do ładowarki. Innym razem smartfon od firmy OnePlus (Nord 2) wybuchł pewnemu nastolatkowi w kieszeni, gdy ten jechał na rowerze - doprowadziło to do poważnych oparzeń, jednak przedsiębiorstwo zaoferowało zwrot pieniędzy za urządzenie i pokrycie kosztów leczenia.



OnePlus Nord 2 (końcówka 2021 roku) / X (Twitter) @suhitrulz

W Polsce pod koniec 2023 roku też mogliśmy usłyszeć o tym, jak smartfon wybuchł w plecaku ucznia ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli. Nie przed każdym tego typu zdarzeniem można się zabezpieczyć (zazwyczaj mowa bowiem o akumulatorach litowo-jonowych, więc mechaniczne uszkodzenie może wywołać samozapłon), natomiast warto pamiętać o tym, aby:

Nie zostawiać smartfona w miejscach, w których będzie narażony na wysokie temperatury

Nie grać w wymagające gry / nie korzystać intensywnie ze smartfona podczas jego ładowania

Nie używać niezgodnych ładowarek, a także nie zostawiać smartfona na całonocne ładowanie

Unikać zamienników baterii niskiej jakości i przyglądać się od czasu do czasu temu, czy tył smartfona nie jest wybrzuszony, gdyż może to wskazywać na puchnięcie akumulatora

Źródło: Nothing, ABP News Live, Notebookcheck, Smartprix