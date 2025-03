Skull and Bones - piracka przygoda od Ubisoftu za darmo. Zbliża się Darmowy Tydzień, w którym wszyscy zagrają w tytuł bez opłat

Gry wideo wydawane przez duże studia nie zawsze są warte oddania im trochę naszego czasu. Rozgrywka często okazuje się bowiem monotonna, wykonywane zadania powtarzalne, a przy tym cena jest okropnie zawyżona. Co więc zrobić, aby zachęcić graczy do takiego tytułu? Można go np. udostępnić przez pewien czas za darmo. Tak oto w Skull and Bones od studia Ubisoft zagramy niebawem bez żadnych opłat. Czy to pomoże wyjść produkcji z mielizny, w jakiej się znajduje?

W piracki świat Skull and Bones będziemy mogli wkroczyć bez żadnych opłat. Studio Ubisoft udostępni tytuł wszystkim graczom w Europie w okresie od 30 maja do 6 czerwca 2024 roku.

Skull and Bones ostatecznie zadebiutowało (za siódmym razem) 16 lutego 2024 roku. Produkcja Ubisoftu pozwala wcielić się graczom w żeglarza, który ma spore aspiracje, aby zostać największym piratem w dziejach. Mamy więc do dyspozycji otwarty świat, wiele zadań pobocznych, a przed nami czeka (wydawać by się mogło) całkiem ciekawa rozgrywka, gdyż naszą rangę na morzu będziemy musieli budować od zera. Niestety pierwsze opinie krytyków, a także graczy, nie pozostawiły złudzeń. Tytuł okazał się bardzo przeciętny, gdyż gra dość szybko staje się po prostu nudna, a zadania, jakie musimy wykonać, wcale nie są różnorodne.

Średnia z recenzji użytkowników na portalu Metacritic wynosi obecnie 3,4/10. Wśród krytyków jest nieco lepiej, ponieważ wspomniana wartość wynosi 59/100. Ubisoft tracąc dobrą opinię i graczy postanowił udostępnić grę za darmo w ramach Darmowego Tygodnia. Tak więc od 30 maja do 6 czerwca 2024 roku sami będziemy mogli się przekonać, czy Skull and Bones faktycznie jest tak złe, jak je malują. Nasze postępy zostaną zachowane, więc nie musimy się martwić, że przepadną po bezpłatnym okresie. Niebawem do świata gry będzie można wkroczyć na konsolach Sony PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a także na pecetach. Warto wspomnieć, że produkcję można będzie pobrać już 28 maja 2024 roku.

