Shazam - korzystacie z tej aplikacji? Właśnie wprowadzono do niej przydatną funkcjonalność

Aplikacja Shazam stanowi odpowiedź na jedno z odwiecznych zmartwień ludzkości, czyli rozpoznanie utworu muzycznego, który wpadł nam w ucho, a nie znamy jego właściwości takich jak autor, pochodzenie albumu czy tytuł. Nic dziwnego zatem, że zyskała całkiem dużą popularność, czego ukoronowaniem było przejęcie usługi przez firmę Apple za niemałe pieniądze. Ale samo poprawianie jakości weryfikacji czy zwiększanie bazy tytułów to nie wszystko.

W ostatniej aktualizacji produktu (v15.36) deweloperzy wprowadzili funkcje związane z rozpoznawaniem piosenek bezpośrednio w najważniejszych aplikacjach - czyli Shazam współpracuje teraz z usługami YouTube, Instagramem oraz TikTokiem.

Shazam - aplikacja z ekosystemu Apple'a, choć dostępna również dla użytkowników Androida - pozwoli od teraz wyciągać informacje dotyczące odtwarzanego audio w przypadku filmików znajdujących się w wyżej wymienionych portalach. Może być to szczególnie istotne w sytuacji, gdy opis multimediów nie dostarcza danych odnośnie do użytej muzyki. Skorzystanie z funkcjonalności zaprojektowano prosto - w zasadzie wystarczy jeden przycisk, a następnie skierowanie się do właściwego medium.

Trzeba dodać, że aplikacja funkcjonuje nieco inaczej w przypadku urządzeń opierających się na systemie Android. Tam od 2019 roku działa możliwość rozpoznawania treści multimedialnych poprzez analizę piosenek puszczanych przez zestaw słuchawkowy (oczywiście jeśli się na to pozwoli w ustawieniach prywatności). Pomimo integracji Shazam z Siri, zwolennicy Apple musieli w istocie dłużej czekać na implementację analogicznej opcji w związku z technicznymi aspektami iOS na tle powiadomień.

Źródło: TechCrunch