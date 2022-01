Serious Sam: Siberian Mayhem - nowa przygoda w świecie Poważnego Sama zadebiutuje już wkrótce na komputerach PC

We wrześniu 2020 roku zadebiutowała gra Serious Sam 4, czyli kolejna część przygód Sama "Serious" Stone'a, który próbuje powstrzymać hordy Mentala. Czwórka cofnęła się jeszcze bardziej w czasie, przedstawiając nam wydarzenia sprzed Serious Sam 3: BFE. Choć była to całkiem przyjemna gra (ot prosta strzelanka, żeby się odstresować po ciężkim dniu), nie brakowało w niej mniej lub bardziej irytujących błędów. Nie rozpieszczała także cudowną optymalizacją, oferując jednocześnie dosyć duże spadki wydajności. Niedawno Serious Sam 4 zadebiutował na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, tymczasem na PC już niedługo zagramy w kolejny rozdział przygód Poważanego Sama. Firma Devolver Digital już od pewnego czasu przygotowywała graczy na nową zapowiedź. Dzisiaj ujawniono szczegóły projektu o nazwie Serious Sam: Siberian Mayhem.

Devolver Digital oficjalnie potwierdził grę Serious Sam: Siberian Mayhem, będącą samodzielnym dodatkiem do Serious Sam 4. Tytuł trafi na PC już 25 stycznia w cenie 72 złotych.

Serious Sam: Siberian Mayhem opisywana jest jako samodzielna produkcja w świecie Serious Sam 4. Można z tego wywnioskować, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju samodzielnego dodatku, nie wymagającego czwórki do uruchomienia. Tytuł ma mniejszą skalę - oferuje 5 poziomów - a także kosztuje zauważalnie mniej bo 80 złotych (przedpremierowo 72 złote). Akcja gry toczy się na Syberii, a więc na mroźnych, rosyjskich terenach. Oficjalny opis Serious Sam: Siberian Mayhem sugeruje, że nawet wrogie siły Mentala będą miały niemały problem, by przetrwać w tych trudnych warunkach. Główny cel Sama? Powstrzymać zdradzieckiego generała Branda. Aby tego dokonać, bohater będzie musiał przedrzeć się m.in. przez arktyczne wybrzeże i odludne lasy, po opuszczone wioski i mrożące krew w żyłach miasto duchów.

Oprócz doskonale znanych rodzajów przeciwników, Serious Sam: Siberian Mayhem ma zaoferować zupełnie nowe typy wrogów, które dadzą bohaterowi w kość jeszcze mocniej niż przeciwnicy w poprzednich grach z serii. Nie zabraknie natomiast rozbudowanego arsenału, począwszy od klasycznego AK47, po eksperymentalną kuszę Perun. Na drodze Sama staną także zupełnie nowe rodzaje pojazdów, którymi będzie można siać zniszczenie. Tytuł trafi na PC już 25 stycznia - oferowany będzie za pośrednictwem klienta Steam. Poniżej umieszczamy także wymagania sprzętowe komputerowej wersji gry.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor 4-rdzeniowy CPU o taktowaniu 2,5 GHz 8-rdzeniowy CPU o taktowaniu 3,3 GHz Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 970

NVIDIA GeForce GTX 1050

AMD Radeon HD7950

AMD Radeon R9 280

AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1080

NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX Vega 64

AMD Radeon RX 5700 Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 25 GB 25 GB Biblioteki Microsoft DirectX 11 Microsoft DirectX 11 Rozdzielczość 720p, 30 FPS 1080p, 60 FPS

Źródło: Devolver Digital