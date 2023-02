Samsung wydaje aktualizację oprogramowania do SSD 990 Pro. Niestety problem wydaje się nie być rozwiązany w pełni

Samsung ostatnimi czasy zaliczył dość poważną wpadkę związaną ze swoimi dyskami SSD z serii 980 Pro, a następnie 990 Pro. Użytkownicy niektórych modeli skarżyli się na bardzo szybko postępujący wskaźnik degradacji nośnika w parametrach diagnostycznych SMART. W miniony weekend została wydana aktualizacja dla modelu 990 Pro, ale zdaje się że nie jest ona dokładnie tym, czego oczekiwali nabywcy dotkniętych problemem egzemplarzy.

Topowy nośnik koreańskiego producenta notował niedawno niepokojące problemy. Użytkownicy skarżyli się na niezwykle szybkie obniżanie się parametru żywotności dysku w systemie SMART. Zjawisko to było na tyle poważne, iż niektórzy użytkownicy raportowali spadki do 64% szacowanej wytrzymałości po zapisaniu zaledwie około 2 TB danych. Samsung pracował nad rozwiązaniem problemu, na co remedium miało być wydanie nowego oprogramowania które niedawno zostało upublicznione poprzez autorski program producenta Samsung Magician.

Jak donoszą jednak użytkownicy portalu Reddit, problem został rozwiązany tylko częściowo, gdyż zgodnie z obietnicami producenta nadmierne postepowanie wskaźnika zużycia nośnika faktycznie zostało naprawione i ten działa już prawidłowo, aczkolwiek pozostaje kwestia parametru który został już wcześniej naliczony w sposób nieprawidłowy – ten niestety pozostaje, gdyż aktualizacja w żaden sposób nie wpływa na parametry zapisane w pamięci SMART dysku. Sam producent, niestety nie udziela żadnych dodatkowych informacji odnośnie szczegółów technicznych najświeższej aktualizacji. Wychodzi więc na to iż pomimo wydania aktualizacji, użytkownicy których problem dotknął w najwyższym stopniu, tj. parametr sprawności ich nośnika spadł do bardzo niskich, ostrzegawczych wartości w dalszym ciągu muszą ratować się zgłoszeniem reklamacyjnym.

