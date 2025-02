Samsung pozazdrościł Apple. Składane smartfony z serii Galaxy Z Flip i Fold doczekają się ekskluzywnych produkcji mobilnych

Wprowadzenie układu Apple A17 Pro, a wraz z nim zapowiedź wielu pełnoprawnych produkcji growych niejako obudziły inne firmy, które także chcą posunąć się naprzód w tym kierunku. Spore szanse w tym segmencie ma Samsung, który znajduje się w czołówce producentów smartfonów, a już niebawem będzie otrzymywał specjalnie zaprojektowane układy z serii "For Galaxy". Okazuje się, że marka już nawiązała współpracę z wieloma producentami i wydawcami gier, co ma poskutkować nową jakością rozrywki dla składanych smartfonów.

Posiadacze składanych smartfonów z serii Samsung Galaxy Z Flip oraz Fold już niebawem otrzymają gry, które będą specjalnie przystosowane do takich konstrukcji. Samsung nawiązał już odpowiednie współprace z twórcami.

Sytuacja wygląda bardzo ciekawie, ponieważ według Samsunga jedynym sposobem na zwiększenie sprzedaży i zainteresowania składanymi smartfonami, jest produkcja odpowiednio przygotowanych gier wysokiej jakości. Według oczekiwań konstrukcje tego typu będą stanowić w tym roku (2023) jedynie 1,6% sprzedaży, biorąc pod uwagę cały rynek smartfonów. Wizja firmy jest więc dość ambitna, choć trzeba przyznać, że wcale nie wydaje się niemożliwa. Na ten moment wiadomo, że Samsung współpracuje z następującymi firmami i holdingami: Epic Games, Krafton, NCSoft, Nexon, Smilegate, Kakao Games oraz Pearl Abyss.

Wspomniane partnerstwa mają poskutkować w niedalekiej przyszłości produkcjami, które będą idealnie dostosowane do smartfonów Samsung Galaxy Z Fold i Flip. Z portalu Hankyung można się dowiedzieć, że dzięki składanej konstrukcji, jeden z ekranów można wykorzystać do wyświetlania wirtualnych przycisków oraz gałek analogowych, a drugi przeznaczyć na samą grę. Oczywiście potencjalne zastosowania można mnożyć, a wykorzystanie dodatkowego ekranu z pewnością będzie ciekawym doświadczeniem. Już teraz posiadacze składanych smartfonów mogą zamienić je w konsolę Nintendo DS (i to dosłownie, wideo poniżej). Plany Samsunga są intrygujące, a same rezultaty mają szansę coś zmienić na rynku gier mobilnych.

