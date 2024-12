Samsung Internet - niespodziewana premiera przeglądarki internetowej w Microsoft Store

Użytkownicy komputerów z systemem Microsoft Windows mają dziś do wyboru wiele przeglądarek internetowych, natomiast w tym segmencie niezmiennie króluje Google Chrome, która posiada ponad 60% udziałów. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby przejść na alternatywne rozwiązanie, a Samsung chce dorzucić do tej puli autorską przeglądarkę najbardziej znaną posiadaczom smartfonów tej marki. Nieoczekiwanie zadebiutowała ona w Microsoft Store.

Przeglądarka internetowa od firmy Samsung, która do tej pory była znana jedynie użytkownikom smartfonów producenta, właśnie doczekała się premiery w Microsoft Store. Można ją już pobrać, choć nieoficjalnie.

Pecetowy Samsung Internet opiera się na znanym z przeglądarki Google Chrome silniku Chromium. Tak więc pod względem wyglądu interfejsu i funkcjonalności będzie bardzo zbliżony do najpopularniejszego rozwiązania. Przeglądarka umożliwi nam synchronizację pomiędzy urządzeniami mobilnymi, co z pewnością okaże się przydatne (w tym momencie nie działa jeszcze synchronizacja haseł). Oczywiście na start otrzymamy możliwość przeniesienia naszych zakładek, czy też historii z innych przeglądarek. Na uwagę zasługuje również wbudowana funkcja blokowania reklam. Jako że mamy do czynienia z silnikiem Chromium, to będziemy w stanie przyszłościowo skorzystać z rozszerzeń z Chrome Web Store (na ten moment zostajemy przekierowani do sklepu, natomiast nie można pobierać rozszerzeń).

Oprogramowanie jest co prawda dostępne w Microsoft Store, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie go znaleźć po wpisaniu nazwy. Świadczy to o tym, że nie jest to wersja publiczna, co zresztą potwierdza samo funkcjonowanie przeglądarki - jest ona jeszcze nieco niedopracowana. Możemy ją jednak znaleźć pod tym bezpośrednim linkiem, choć warto zaznaczyć, że nie każda osoba będzie miała możliwość pobrania przeglądarki (w moim i jeszcze jedynym przypadku wystąpił błąd). Z pewnością jednak Samsung niebawem oficjalnie ogłosi wprowadzenie swojego rozwiązania na komputery z systemem Windows, więc wystarczy po prostu poczekać.

Źródło: SamMobile