Samsung Galaxy Z Fold4 bez gniazda na rysik S Pen. Koreańczycy mogą zdecydować się na ryzykowny krok

Składane smartfon południowokoreańskiego producenta to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalne urządzenia w swojej kategorii. Dopracowana konstrukcja, świetne ekrany AMOLED oraz rozbudowane oprogramowanie dostosowane do nietypowej formy interfejsu – wszystko to sprawia, że z urządzeń serii Samsung Galaxy Z Fold oraz Galaxy Z Flip korzysta się świetnie. Pierwsza ze wspomnianych linii może jednak pochwalić się czymś, co sprawia, że sprzęt jest atrakcyjny dla jednostek kreatywnych oraz tak zwanych „ludzi pracy”. Mowa o wygodnej obsłudze rysika S Pen, który znacząco zwiększa możliwości urządzenia. Sęk w tym, że w Samsungu Galaxy Z Fold3 zabrakło gniazda pozwalającego schować stylus i przenosić go bezpiecznie wraz ze smartfonem. Według najnowszych doniesień, element ten może nie zostać zaimplementowany w modelu Samsung Galaxy Z Fold4. Skąd ta zmiana?

Choć rysiki towarzyszą smartfonom od samego początku, ich najlepszym wykorzystaniem mogły poszczycić się smartfony serii Samsung Galaxy Note, które zostały okrzyknięte mianem „Notatników”. Coraz bardziej rozbudowane możliwości software’owe związane ze stylusem pozwalały zarówno na wygodne tworzenie notatek oraz prace z arkuszami kalkulacyjnymi, jak i na szkicowanie. Rozwiązanie to trafiło także do składanych smartfonów serii Galaxy Z Fold. Niestety, aby móc korzystać z jego możliwości, należy przenosić rysik osobno, co nie zawsze jest wygodne. W sieci pojawiły się informacje o tym, że producent zamierza wyposażyć Samsunga Galaxy Z Fold4 w specjalne gniazdo znane z Samsungów Galaxy Note oraz ostatniego modelu Galaxy S22 Ultra.

Kiedy powoli oswajaliśmy się z myślą o potencjalnym wykorzystaniu funkcjonalnej obudowy, jeden z czołowych leaksterów, którego doniesienia w dużej mierze sprawdzają się w rzeczywistych działaniach producentów, opublikował przykrą informację. Okazuje się bowiem, że Samsung Galaxy Z Fold4 nie otrzyma specjalnego gniazda. Firma najwyraźniej uznała, że zwiększenie rozmiarów obudowy, które wiązałoby się z rzeczonym zabiegiem, byłoby bardziej problematyczne, niż bycie głuchym na głos wielu fanów rysików chowanych w obudowie. Czy ryzyko się opłaci? Na oficjalne potwierdzenie informacji musimy zaczekać na premiery urządzenia.

Galaxy Z Fold4 will not have built-in S Pen. Fold4 will be a little smaller and thinner. This is correct. No one likes a brick. — Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2022

Źródło: Ice Universe