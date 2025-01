Samsung Galaxy Z Flip5 - wraz z nowymi renderami smartfona poznaliśmy jego cenę. Niestety, będzie drożej niż przed rokiem

W ostatnim wpisie na łamach PurePC omawiany był składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold5, a tym razem dowiedzieliśmy się więcej na temat jego mniejszego brata. O nadchodzącym piątym "Flipie" również wiemy już całkiem sporo. Poznaliśmy jego pełną specyfikację wraz z wyglądem oraz wersjami kolorystycznymi. Udostępnione informacje oraz rendery ponownie pochodzą od informatora o nicku SnoopyTech. Pod względem cenowym tegoroczny składak będzie jednak droższy.

W sieci pojawiły się nowe materiały i informacje o nadchodzącym składanym w poziomie smartfonie od Samsunga - Galaxy Z Flip5. Urządzenia doczeka się kilku usprawnień, jednak odbije się to również na jego cenie.

Kluczową zmianą będzie dużo większy ekran zewnętrzny (na wzór Oppo Find N2 Flip), który teraz zamiast 1,9-cala będzie posiadał przekątną 3,4-cala. Wzrośnie zarówno jego funkcjonalność, jak i rozdzielczość (748 x 720 px). Wewnętrzny wyświetlacz to także AMOLED, jednak tutaj nie doczekamy się żadnych zmian. Ponownie mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 6,7-cala, rozdzielczości 2640 x 1080 px i odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Urządzenie będzie również trochę wyższe (0,2 mm) i smuklejsze o 2 mm od poprzednika. Zestaw aparatów z przodu, jak i z tyłu pozostanie ten sam. Sprzęt będzie posiadał flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wraz z 8 GB pamięci RAM i układem graficznym Adreno 740. Do wyboru otrzymamy dwie wersje pamięciowe - 256 lub 512 GB - oraz cztery warianty kolorystyczne: kremowy, czarny, jasnofioletowy oraz jasnozielony.

Specyfikacja techniczna smartfona

Samsung Galaxy Z Fold5 Ekran wewnętrzny 6,7" AMOLED 2640 x 1080 px, 120 Hz Ekran zewnętrzny 3,4" AMOLED 748 x 720 px, 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex A-710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Układ graficzny Adreno 740 (680 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X (4200 MHz) Pamięć wbudowana 256, 512 GB (UFS 4.0) Aparaty tylne 12 MP + 12 MP Aparat przedni 10 MP Łączność 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC Złącza, porty i sloty USB 3.2 typu C Akumulator 3700 mAh, 25 W Stopień ochrony IP IPX8 Wersje kolorystyczne Cream, Graphite, Lavender, Mint Wymiary 85,1 x 71,9 x 15,1 mm Waga 187 g System Android 13 z nakładką OneUI Przewidywana cena 1299 euro (~5760 zł) za wersję 8/128 GB

Zmian nie ujrzy także akumulator, nadal będzie to ogniwo o pojemności 3700 mAh ze wsparciem dla powolnego 25-watowego ładowania. Stopień ochrony IP miał się zmienić w klasyfikacji na IP58, jednak na pokładzie ponownie znajdzie się IPX8. Oczywiście jak w większym bracie, możemy liczyć na wszelkie nowoczesne standardy łączności bezprzewodowej oraz systemy nawigacji satelitarnej. Sama waga smartfona pozostanie tak jak u poprzednika (187 g), jednak przy zmianach, które zaszły, nie jest to zły wynik. Zgodnie z doniesieniami tegoroczna wersja, która zapewne zostanie zaprezentowana na wydarzeniu Galaxy Unpacked (26 lipca), będzie jednak sporo droższa od czwartej generacji. Tym razem cena ma wynosić 1299 euro, a więc około 5760 zł, a trzeba przypomnieć, że poprzedni model został wyceniony na 1149 euro. Podwyżka będzie całkiem znacząca, aczkolwiek w dużej mierze usprawiedliwiona, wszak otrzymamy smuklejsze urządzenie z większym ekranem zewnętrznym oraz wydajniejszym procesorem. Podanych cen nie możemy się zbyt sztywno trzymać, ponieważ w Polsce sytuacja może wyglądać nieco inaczej.

Źródło: Twitter @_snoopytech_