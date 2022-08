Samsung Galaxy Watch5 i Buds2 Pro - smartwatch ze sporą baterią (nareszcie!) i słuchawki przełączające się między źródłami

Dziś, podczas eventu Samsung Galaxy Unpacked, oprócz składanych smartfonów Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 zadebiutował też nowy smartwatch w dwóch wersjach. Mowa o zegarku Samsung Galaxy Watch5 oraz Samsung Galaxy Watch5 Pro. Jeśli macie rozeznanie w dotychczasowych modelach koreańskiego producenta, to model Watch5 można przyrównać designem do Watch4 (płaski wyświetlacz), zaś Watch5 Pro do Watch4 Classic (ekran otoczony koronką). Jedną z różnic względem poprzedniej generacji jest z kolei większa bateria.

Samsung Galaxy Watch5 oraz Buds2 Pro - nowe smartwatche oraz słuchawki TWS koreańskiego producenta już dziś trafiają do przedsprzedaży w cenach od 1399 zł (zegarek) i 999 zł (pchełki). Sprawdźmy, co zaoferują.

Jeśli chodzi o zamysł Samsunga na kolejne smartwatche, to ten jest od kilku edycji w zasadzie niezmienny - otrzymujemy mianowicie kilka wersji wielkościowych, wersję z oraz bez LTE (możliwość zainstalowania eSIM), a także dwie różne wersje zabudowy koperty. Otóż jedna (Watch5) zrobiona jest na modłę urządzenia znanego jako Samsung Galaxy Watch Active (płaski ekran), zaś druga (Watch5 Pro) przypomina bardziej pierwotne modele Koreańczyków (Samsung Gear z mechanicznym bezelem). Watch5 bez dopisku Pro jest dostępny w dwóch wersjach wielkościowych, zaś Watch5 Pro tylko w jednej. Warto przy tym wiedzieć, że poszczególne wersje otrzymały także nieco inną pojemność akumulatora. Szczegóły w tabeli poniżej:

Samsung Galaxy Watch5 Samsung Galaxy Watch5 Pro System Wear OS 3.2, One UI 4.0 Ekran (S) 1,2", 396 x 396 px

(L) 1,4", 450 x 450 px

Super AMOLED, szkło szafirowe 1,4", 450 x 450 px

Super AMOLED, szkło szafirowe Procesor Exynos W920 (5 nm) Obudowa Armor Aluminium Tytanowa Pamięć 1,5 GB RAM + 16 GB na dane Łączność Bluetooth 5.2, WiFi 2.4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS, opcjonalne LTE Wymiary i waga (S) 39,2 x 40,4 x 9.8 mm, 28,7 g

(L) 43,3 x 44,4 9,8 mm, 33,5 g 45,4 x 45,4 x 10,5 mm, 46,5 g Odporność 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Bateria (S) 284 mAh

(L) 410 mAh 590 mAh Zdrowie EKG, ciśnienie tętnicze, analiza składu ciała, SPO2 Inne mikrofon, głośnik, pierścień dotykowy Ceny premierowe Watch5 40 mm - 1399 zł

Watch5 40 mm LTE - 1549 zł

Watch5 44 mm - 1499 zł

Watch5 44 mm LTE - 1699 zł Watch5 Pro 45 mm - 2149 zł

Watch5 Pro 45 mm LTE - 2349 zł

Jak widać, każdy z tegorocznych modeli oferuje nieco większe ogniwo, niż odpowiednik sprzed roku. W przypadku 1,4-calowego Watch5 Pro, jest to wzrost aż o 229 mAh (w porównaniu do Watch4 Classic o tej samej przekątnej ekranu). Jest więc nadzieja, że urządzenie będzie wytrzymywało na jednym ładowaniu nawet do 4-5 dni (po dokonaniu niezbędnych zmian w ustawieniach) oraz przynajmniej 3 dni na "pełnych obrotach". Nieco szybsze ma być odtąd także ładowanie urządzenia (45% w 30 minut). Poza tym, zmian względem dotychczasowej generacji nie ma już specjalnie wiele. Nowa wersja Bluetootha, nowy procesor czy nowe wersje kolorystyczne to chyba najważniejsze z nich. Gwoli ścisłości, model 40 mm (Watch5) występuje w czarnej, różowo-złotej i srebrnej wersji kolorystycznej, model 44 mm (również Watch5) w czarnej, niebieskiej i srebrnej, zaś model 45 mm (Watch5 Pro) w czarnej oraz szarej.

Dla wyczerpania tematu (a także na wypadek, gdyby ktoś nie miał do czynienia z poprzednimi zegarkami Samsunga), warto dodać, że urządzenia te pozwalają nie tylko na monitorowanie snu, ale także na "trening" snu. Sprzęt bada style naszego snu, by następnie pomóc nam lepiej wypoczywać wyrabiając w nas pewne nawyki. Do tego wykrywa chrapanie, a także bada nocne natlenienie krwi. Do tego mamy jeszcze pomiar ciśnienia tętniczego, EKG czy całodobowy pomiar pulsu. Jakby tego było mało, zegarek umożliwia przeprowadzenie analizy składu ciała (procentowa zawartość masy mięśniowej, tłuszczu czy wody) dzięki zastosowaniu impulsów elektrycznych. Zegarek pracuje ponadto na systemie WearOS, stąd możemy na nim instalować dodatkowe aplikacje. Co także chyba dość oczywiste - sprzęt umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth bądź LTE, a także na odpowiadanie na wiadomości nie tylko gotowymi odpowiedziami, ale także przy użyciu m.in. pełnego edytora (klawiatury).

Przy okazji premiery składanych smartfonów oraz smartwatchy, zadebiutowały także dokanałowe słuchawki bezprzewodowe (tzw. TWSy) Samsung Galaxy Buds2 Pro. Pchełki te pracują na 2-drożnych przetwornikach (10-mm niskotonowy oraz 5,3-mm wysokotonowy na każdą słuchawkę) oferując ANC, tryb transparentny oraz wykrywanie głosu (gdy wykryją, że ktoś do nas mówi, przełączają się właśnie na tryb podsłuchu otoczenia, eliminując potrzebę wyciągania pchełek z uszu). Wspomniana aktywna redukcja szumów ma być tu o tyle lepsza niż w modelu poprzednim, że wspierana jest nie przez 1 mikrofon na pchełkę, a przez 3 (ostatecznie mówi się o 40-procentowym wzroście wydajności ANC). Lepszy ma być też dźwięk (24-bit w miejsce 16-bit), choć Budsy2 Pro uparcie proponują pracę wyłącznie na kodekach podstawowych (AAC, SBC) oraz na swoim własnym (SSC) wciąż bagatelizując istnienie lubianego aptX-a.

Zbliżając się do końca niniejszego newsa warto jeszcze dodać, że nowy model słuchawek pracuje po transmisji Bluetooth 5.3 Low Energy, a wyposażono go w akumulatory 61 mAh (słuchawka) oraz 515 mAh (etui ładujące). Takie combo ma pozwalać na 8/29 godzin pracy (bez ANC). Nowe Galaxy Budsy niezmiennie cechują się klasą odporności na poziomie IPX7, nowością jest z kolei wsparcie dla rozwiązania Dolby Atmos oraz tzw. personalizowanie kształtowania wiązki (zapewnia lepszej jakości rozmowy telefoniczne). Użytkownicy powinni ucieszyć się także z funkcji MultiPoint (parowanie kilku urządzeń na raz), w parze z którą idzie tzw. autoprzełączanie (otóż jeśli słuchamy muzyki z laptopa, a ktoś do nas akurat zadzwoni, to słuchawki od razu zmienią źródło dźwięku na smartfon). Pchełki są dostępne w grafitowej, białej i lawendowej wersji kolorystycznej, ważą 5,5 g każda, a wyceniono je na 999 zł.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 wraz ze słuchawkami Buds2 Pro i smartfonem Z Flip4

Źródło: Samsung, PurePC