Samsung Galaxy S23 - do sieci trafiły oficjalne zdjęcia oraz specyfikacja wszystkich smartfonów nadchodzącej serii

Wiemy coraz więcej o nadchodzącej flagowej linii smartfonów Samsung Galaxy S23. Do sieci trafiły właśnie oficjalne zdjęcia oraz specyfikacja modeli Galaxy S23 oraz Galaxy S23+. Oba smartfony będą wyposażone w identyczne konfiguracje aparatu (50 MP + 10 MP + 12 MP), SoC Snapdragon 8 Gen 2 i wyświetlacz AMOLED FHD+ o odświeżaniu 120 Hz. Samsung zaprezentuje oba te telefony, jak i Galaxy S23 Ultra na gali Galaxy Unpacked już 1. lutego.

Specyfikacje Samsunga Galaxy S23 i Galaxy S23+ wyciekły do sieci. Zaczynając od Galaxy S23, otrzymujemy 6,1-calowy ekran FHD+ (2340 x 1080 px) AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Gęstość pikseli wynosi 425 PPI, obsługuje HDR10+ i jest chroniony warstwą Gorilla Glass Victus 2. Częstotliwość odświeżania wyświetlacza może się dynamicznie dostosowywać w zakresie od 48 Hz do 120 Hz. Wyposażony jest w akumulator o pojemności 3900 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe 25 W i bezprzewodowe 10 W. Chociaż rzeczywista pojemność baterii jest tylko nieznacznie większa niż w przypadku poprzednika (3700 mAh), można z łatwością uzyskać dłuższą żywotność baterii dzięki energooszczędnemu Snapdragonowi 8 Gen 2, który jest sercem Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23+ ma takie same specyfikacje wyświetlacza jak Galaxy S23, ale z większym 6,6-calowym ekranem. Jest również wyposażony w znacznie lepszą baterię 4700 mAh, która obsługuje ładowanie przewodowe 45 W. Inne typowe specyfikacje obu urządzeń to Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC, Wireless Powershare, wodoodporność IP68, ultradźwiękowy czujnik odcisków palców i dwa głośniki Dolby Atmos. Wszystkie trzy urządzenia będą działać z One UI 5.1 po wyjęciu z pudełka i prawdopodobnie zaprezentują kilka ekskluzywnych funkcji, które ostatecznie powinny trafić do starszych urządzeń.

Dostępna jest również specyfikacja modelu Samsung Galaxy S23 Ultra. Wyposażono go w 6,8 calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3080 x 1440 pikseli, odświeżaniu 1-120 Hz, pokryty Gorilla Glass Victus 2. S23 Ultra może komunikowąć się przez Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i NFC. Są dwa gniazda NanoSIM i obsługa eSIM. Bateria pozostała niezmieniona na poziomie 5000 mAh i można ją ładować z mocą do 45 watów za pomocą przewodu typu C. Ładowanie bezprzewodowe jest możliwe tylko przy mocy 10 watów, ale obsługiwane jest również bezprzewodowe ładowanie zwrotne. O aparacie, który jest na wyposażeniu tego modelu pisaliśmy wcześniej.

