Samsung Galaxy Note 20 może otrzymać procesor Exynos 992

Jesienią tego roku na rynku pojawią się kolejne biznesowe smartfony dla wymagających klientów - mowa oczywiście o serii Samsung Galaxy Note 20. W sumie nowa linia powinna liczyć sobie dwa modele (tak jak w zeszłym roku), a więc do wyboru będzie podstawowa wersja albo większa i nieco lepsza z plusem w nazwie. Oba zeszłoroczne urządzenia Galaxy Note 10 zadebiutowały z chipem Exynos 9825, który okazał się być ulepszonym Exynosem 9820 znanym z "Galaktyk" S10. Jak donosi serwis WCCFTech, w tym roku możemy mieć podobną sytuację. Jest duże prawdopodobieństwo, że seria Galaxy Note 20 wyposażona zostanie w układ Exynos 992, który - jak wskazuje nazwa - ma być poprawioną wersją Exynosa 990.

Nowy procesor ma być przede wszystkim bardziej energooszczędny i nieco wydajniejszy. Wszelkie usprawnienia mogą spowodować, że dzieło Samsunga zostawi w tyle nawet układ Snapdragon 865, który uchodzi za najmocniejszą jednostkę dla urządzeń z systemem Android. Co ciekawe, podobno istnieją szanse, że Exynos 992 znajdzie się w koreańskich wariantach urządzeń Galaxy Note 20. Choć seria Galaxy S20 w Korei wyposażona jest właśnie w chipy Qualcomma, to producent na pewno będzie chciał, by jego smarfon miał na własnym rynku procesor własnego autorstwa. Zwłaszcza, że ten ma być szybszy niż wszystkie inne, a premiera układu Snapdragon 865+ została ponoć przełożona na trzeci kwartał tego roku.

Nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji Exynosa 992, ale wieści o pracach nad nowym procesorem dla serii Galaxy Note 20 możemy przyjąć wyłącznie z entuzjazmem. Exynos 990 to chip, który zdecydowanie nie przynosi chluby Samsungowi - trudno nazwać go energooszczędnym, potrafi się mocno nagrzać i pod względem wydajności wyraźnie odstaje od Snapdragona 865. Nietrudno więc zgadnąć, że sama jego obecność mogłaby źle wpłynąć na sprzedaż serii. Mamy więc nadzieję, że niniejsze doniesienia niebawem zostaną potwierdzone.

