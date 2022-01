Samsung zaprezentuje Exynos 2200 dopiero w dniu premiery serii Galaxy S22. Opóźnienie stało się faktem

Jeden z bardziej rozpoznawalnych leaksterów opublikował wczoraj informację o tym, że opóźnienie w premierze chipsetu Samsung Exynos 2200 może być spowodowane problemami z produkcją. Dziś, w wypowiedzi dla Business Korea, producent stanowczo zaprzeczył insynuacjom, zdradzając przy okazji przypuszczalny termin debiutu układu. Ujawnienie tytułowej jednostki SoC zbiegnie się w czasie z premierą nadchodzących flagowców serii Samsung Galaxy S22. Przedstawiciel producenta pokusił się o komentarz do sprawy zaraz po tym, jak na Twitterze pojawiły się przypuszczenia co do rezygnacji z Exynosa 2200 w serii Galaxy S22. Dobrze, na czym więc stanęło? Spieszę z wyjaśnieniami.

Samsung Exynos 2200 z GPU AMD RDNA2 zadebiutuje w chwili premiery smartfonów Samsung Galaxy S22. Opóźnienie nie jest spowodowane problemami z produkcją lub dostawami.

Dokładnie 30 grudnia ubiegłego roku Samsung zapowiedział, że ujawni nowy układ serii Exynos wykorzystujący GPU AMD RDNA2 już 11 stycznia. Jak już wiemy, wydarzenie nie odbyło się, a producent usunął ze swoich kanałów wcześniejsze informacje. W sieci zawrzało, a celne dotychczas źródła doniesień zaczęły sugerować problemy z produkcją chipów Exynos 2200, a także potencjalną rezygnację z umieszczenia wspomnianych procesorów w nadchodzącym flagowców. Tym samym, Samsung Galaxy S22 mógłbym występować jedynie w opcji z Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dziś zdementowano plotki, a przedstawiciel potwierdził, że Exynos 2200 zadebiutuje wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S22. Ogłoszenie będzie miało miejsce najpewniej 8 lutego.

Wiemy już, że Exynos 2200 będzie wspierany GPU AMD RDNA z obsługą ray-tracingu. Spodziewamy się obecności jednego wydajnego rdzenia ARM Cortex-X2, trzech rdzeni ARM Cortex-A710 oraz czterech rdzeni ARM Cortex-A510. Konstrukcja będzie więc zbliżona do rozkładu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nieoficjalnie mówi się o 5% wzroście mocy CPU względem poprzednika oraz o 17% wzroście wydajności GPU. Pamiętajmy, że to dopiero pierwszy chip Samsunga przygotowywany we współpracy z AMD. Kolejne generacje mogą wprowadzić jeszcze istotniejsze ulepszenia.

