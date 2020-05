Samsung Crystal UHD - nowe telewizory już dostępne w Polsce

Samsung posiada w swoim portfolio bardzo dużo telewizorów z różnych półek cenowych, dzięki czemu każdego roku jest największym producentem tego typu urządzeń. Nie tak dawno w Polsce debiutowała tegoroczna linia QLED, w której znajdziemy telewizory o rozdzielczości 4K oraz 8K - ze względu na unikalny design, bez wątpienia największe wrażenie robi QLED Q950TS, który odznacza się niemal bezramkową konstrukcją (nieco grubsza ramka widoczna jest tak naprawdę tylko pod ekranem). Oczywiście QLED-y to nie jest jedyna linia, jaką promuje obecnie Samsung, bowiem do polskich sklepów pomału trafiają także telewizory z niższej linii Crystal UHD. Modele te zastąpią także ubiegłoroczną serię RU. Względem poprzedników, nowa linia TU przyniesie kilka zmian, które powinny pozytywnie wpłynąć na jakość obrazu.

Samsung wprowadza pomału do sprzedaży w Polsce swoje najnowsze telewizory 4K z linii Crystal UHD - mowa o modelach z linii TU, które zastąpią ubiegłoroczne modele z serii RU.



Samsung TU8500

Do sprzedaży w Polsce wejdą łącznie trzy linie telewizorów Samsung Crystal UHD: TU7100, TU8000 oraz TU8500. Najbardziej zaawansowanym modelem będzie oczywiście TU8500, bowiem będzie wyposażony w technologię Dual LED, której zadaniem jest odpowiednie dobranie temperatury barowej bieli emitowanej przez warstwę podświetlenia ekranu ciekłokrystalicznego w celu uzyskania większego kontrastu oraz lepszej gradacji odcieni. Same telewizory Crystal UHD T8500 będą wyposażone w matryce VA o 10-bitowej głębi kolorów. Niestety w przypadku pozostałych linii TU7100 oraz TU8000 Samsung nie powiedział wprost czy znajdują się tam ekrany z 10-bitową lub 8-bitową głębią kolorów. Jeśli uzyskamy odpowiedzi na pytania, wówczas oczywiście zaktualizujemy treść newsa.



Samsung TU8000

Telewizory z serii TU8000 oraz TU8500 otrzymały w tym roku także obsługę trybu ambient, który jest obecnie jedną ze sztandarowych funkcji telewizorów QLED. Użytkownik może więc "skopiować" to co ma za telewizorem i przenieść np. kolor ściany na ekran urządzenia, zmieniając w rzeczywistości jego wygląd w salonie. Można także zdecydować się na wybór jednej z dostępnych tapet, by upiększyć wygląd telewizora, gdy nie jest on w danym momencie używany. Sam sprzęt bazuje oczywiście na systemie operacyjnym Tizen OS i wspiera wszystkie najważniejsze aplikacje VOD (oprócz zapowiedzianego kilka dni temu Canal+) tj. Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO czy Apple TV. Telewizory Samsung Crystal UHD zostały także wyposażone w System Maskowania Kabli (za wyjątkiem modeli o przekątnej 43 cali), który pozwoli uporządkować przewody i da większa swobodę w aranżacji wnętrza - okablowanie można ukryć częściowo w specjalnej przegrodzie z tyłu telewizora, dzięki czemu nie będą się one plątały obok telewizora. W przeciwieństwie do telewizorów QLED, w Crystal UHD nie znajdziemy specjalnego pudełka One Connect z całą elektroniką.



Samsung TU7100

Telewizory wspierają oczywiście rozdzielczość Ultra HD oraz tryb HDR - jak można się domyślać, koreański producent wspiera nie tylko bazowy tryb HDR10, ale także rozszerzony format HDR10+, a także telewizyjny tryb HLG (Hybrid Log Gamma). Oprócz tego producent przygotował kilka funkcji dedykowanych graczom. Wszystkie tegoroczne modele Crystal UHD posiadają dedykowany tryb Gry, który uruchamiany jest automatycznie, tym samym zmniejszając opóźnienie (input lag) w momencie grania. Ponadto modele z linii TU8000 oraz TU8500 posiadają funkcję Game Motion Plus, a więc tryb upłynniania oraz redukcję rozmyć. Telewizory Samsung Crystal UHD dostępne będą w następujących rozmiarach:

Samsung TU8500: 43", 50", 55" oraz 65"

Samsung TU8000: 43", 50", 55", 65", 82"

Samsung TU7100: 43", 50", 55", 58", 65", 70", 75"

Źródło: Samsung