Samsung Color E-Paper - wyświetlacz, który zastąpi tradycyjne ekrany na witrynach sklepowych. Niemal zerowy pobór mocy

W Las Vegas odbywają się właśnie targi InfoComm 2024, na których firma Samsung zdążyła już pokazać kilka nowości. Jedną z nich jest wyświetlacz Samsung Color E-Paper, który w pełni wykorzystuje obecne możliwości "cyfrowego atramentu". Panel praktycznie nie pobiera energii, kiedy wyświetlany jest statyczny obraz, a mimo to możemy liczyć na całkiem imponujące parametry. Rozwiązanie jest skierowane do firm, które będą mogły zastąpić nim tradycyjne ekrany w sklepach.

Samsung Color E-Paper jest zupełnie nowym wyświetlaczem, który powstał w wyniku współpracy tej firmy z przedsiębiorstwem E Ink Holdings. Jego głównym celem jest zastąpienie tradycyjnych dużych ekranów, na których firmy wyświetlają zazwyczaj treści reklamowe.

Technologia tzw. elektronicznego papieru (E Ink) rozwija się bardzo dynamicznie. Aktualnie można dzięki niej osiągnąć naprawdę świetne efekty, co właśnie potwierdził Samsung. Jego nowym produktem, który jeszcze nie wszedł na rynek, jest omawiany ekran Color E-Paper. W przypadku modelu EMDX mamy do czynienia z 32-calowym panelem E Ink Spectra 6, który wyróżnia się rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli. Na dodatek może wyświetlać aż 60 tys. kolorów (na każdy piksel przypada sześć kolorów: czerwony, żółty, zielony, niebieski, biały i czarny). Całość waży 2,9 kg, z kolei grubość wynosi tu 17,9 mm. Rozwiązanie sprawdzi się więc świetnie w sklepach, gdzie ekran będzie mógł wyświetlać różne treści marketingowe, a także będzie w stanie skutecznie zastąpić plakaty.

Podczas typowego działania, gdy wyświetlany jest statyczny obraz, panel pobiera mniej niż 0,005 W. Natomiast w momencie zmiany grafiki pobór mocy jest bardzo niski (nie podano dokładnej wartości). Konstrukcja została wyposażona w dwa porty USB typu C (jeden do ładowania, a drugi do przesyłania materiałów) oraz moduły Wi-Fi i Bluetooth. Znalazło się również miejsce dla 8 GB pamięci flash, na której można przechowywać materiały do wyświetlania. Ramka jest wymienna, a przy tym produkt jest kompatybilny ze standardem VESA 200x200. Poniżej możemy zobaczyć, jak panel E Ink Spectra 6 radzi sobie w praktyce (rozwiązanie Samsunga powinno sprawdzać się tak samo dobrze).

