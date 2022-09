Sackboy: Wielka Przygoda zmierza na komputery osobiste. Premiera gry już w przyszłym miesiącu

Na PC zadebiutowało już kilka głośnych hitów z PlayStation. Co więcej, kolejne gry są już w drodze. Wiemy już, że w najbliższych tygodniach lub miesiącach gracze będą mogli sprawdzić na swoich komputerach takie produkcje, jak Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo złodziei, The Last of Us Part I czy Returnal. To jednak nie koniec growej ofensywy Sony na PC. Zapowiedziano właśnie, że na blaszaki trafi również świetnie oceniania platformówka Sackboy: Wielka Przygoda.

Gracze PC nie będą musieli długo czekać na pojawienie się Sackboya - premiera została wyznaczona już na 27 października. Tytuł ma być dostępny na platformach Epic Games Store i Steam.

Tak właściwie nie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi ze strony Sony. Skąd więc wiemy, że Sackboy zmierza na PC? Wszystko dzięki uprzejmości latynoamerykańskiego kanału PlayStation na YouTubie, który udostępnił trailer gry w wersji na komputery osobiste (być może wideo trafiło do sieci przez pomyłkę?). Co ważne, nie będzie to zwykły port. Zapowiedziano już, że można liczyć na kompatybilność z ultrapanoramicznymi monitorami, rozdzielczość 4K, płynność na poziomie 120 FPS, jak również różne specjalne ustawienia graficzne oraz obsługę DLSS i VRR.

Sackboy: Wielka przygoda to nic innego, jak efektowny spin-off serii LittleBigPlanet. Mamy do czynienia z platformówką, która świetnie sprawdzi zarówno w przypadku gry solo, jak i kooperacji. Gra została wydania niespełna dwa lata temu na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5, jednak dzięki "bajkowej" grafice nie można jej zarzucić, by jakkolwiek się zestarzała. Gracze PC nie będą musieli długo czekać na debiut Sackboya - premiera została wyznaczona już na 27 października. Tytuł ma być dostępny na platformach Epic Games Store i Steam.

