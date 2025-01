Rynek smartfonów odradza się po najsłabszych latach. Chińskie modele notują największy wzrost sprzedaży

Ostatnie lata, a mianowicie 2022 i 2023 rok, nie były zbyt udane pod kątem sprzedaży smartfonów. Szczególnie 2023 rok był bardzo mierny, wszak można go zaliczyć do najgorszych z całej dekady. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać - zgodnie z najnowszymi informacjami rynek smartfonów powoli się odbudowuje. Na czele globalnego udziału rynkowego tych urządzeń niezmiennie stoją firmy Samsung i Apple, natomiast to nie one zaliczyły największy wzrost sprzedaży.

Rok 2024 przyniósł za sobą zmiany na smartfonowym rynku - sprzedaż tych urządzeń zaczęła się odradzać po słabszych latach. Największy wzrost nie jest notowany przez firmy z USA, czy też Korei, a Chin.



Największym zwycięzcą okazała się firma Xiaomi, która może się pochwalić 12% wzrostem sprzedaży, a w ostatnich latach jej udział na rynku tylko wzrasta. Bardzo dobrze poradziło sobie także chińskie przedsiębiorstwo Vivo, gdyż w tym przypadku wzrost sprzedaży w tej samej skali, czyli rok do roku, wynosił 9%. OPPO zanotowano spory spadek, ale udział rynkowy i tak pozostał na przyzwoitym poziomie. Pod względem globalnym sprzedaż smartfonów w 2024 roku w skali rokrocznej wzrosła o 4%. Spoglądając na poniższą grafikę ze statystykami, zauważymy, że najlepiej niezmiennie wypada koreańska marka Samsung, której udział rynkowy we wspomnianym roku wyniósł aż 19%.

Firma Counterpoint Research, od której pochodzi cały raport, zaznacza, że w przypadku Samsunga sporą popularnością cieszyły się modele z serii Galaxy S24 oraz Galaxy A. Ta pierwsza miała się okazać lepsza od poprzedników dzięki temu, że na jej pokładzie znalazł się pakiet Galaxy AI. Firma Apple straciła nieco na sprzedaży, choć nadal utrzymuje bardzo dobrą pozycję rynkową. Smartfony z serii iPhone 16 spotkały się z dość mieszanym przyjęciem - tutaj (jak podkreślono w raporcie) jednym z powodów mógł być brak Apple Intelligence w dniu premiery. Mimo to klienci Apple skłaniają się ku droższym modelom (Pro i Pro Max), więc spadek sprzedaży może zostać przez to zrównoważony. Pierwsza piątka straciła udziały na rzecz Huawei, HONORA i Motoroli - firm, które rozwijały się najszybciej spośród głównych marek. 2024 rok wykazał, że ludzie są skłonni wydawać więcej na nowego smartfona - najbardziej wzrosła bowiem sprzedaż modeli w cenie powyżej 1000 dolarów. W 2025 i kolejnych latach możemy być pewni, że w coraz większej ilości smartfonów pojawią się usługi oparte na tzw. sztucznej inteligencji.

