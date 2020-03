Pathfinder: Wrath of the Righteous – klasyczne RPG ufundowane

Zbiórka pieniędzy na Pathfinder: Wrath of the Righteous, kolejnego izometrycznego RPG-a tworzonego na modłę klasycznych gier pokroju Baldur’s Gate, została zakończona. W sumie na platformie Kickstarter udało się uzbierać ponad 2 miliony dolarów amerykańskich, osiągając liczne cele dodatkowe. Dzięki temu gracze mogą liczyć na więcej klas (m.in. kapłan bitewny, skald czy łowca), archetypów czy ras. Gra poszerzy się też o nowych towarzyszy, z którymi wejdziemy w bardziej rozbudowane interakcje, będziemy mogli toczyć taktyczne bitwy, w tym na wierzchowcach, rozczłonkowywać przeciwników podczas starć oraz wyruszyć do tajemniczego miejsca opanowanego przez książęcego demona, Areshkagala. Na kiedy została zaplanowana premiera gry?

Zbiórka pieniędzy na grę Pathfinder: Wrath of the Righteous została zakończona sukcesem. Klasyczne RPG zadebiutuje na PC w 2021 roku.

Studio Owlcat Games potrzebowało do sfinansowania projektu zaledwie 300 tys. dolarów, ale dzięki solidnemu wsparciu na platformie crowdfundingowej Kickstarter uda się znacząco rozbudować produkcję. Pathfinder: Wrath of the Righteous jest dopiero drugim tytułem rosyjskiego dewelopera i będzie się rozgrywać w tym samym uniwersum, co Pathfinder: Kingmaker z 2018 roku, choć nie będzie jej bezpośrednią kontynuacją fabularną. Obie też opierają się na tym samym systemie papierowym Pathfinder, który z kolei jest zmienioną wersją klasycznego Dungeons & Dragons 3.5. W nadchodzącym drużynowym RPG-u wyruszymy do Golarionu, obszaru opanowanego przez mroczne siły, i spróbujemy zamknąć portal do Otchłani. W grze będzie można liczyć na dużą nieliniowość i liczne wybory moralne mające swoje konsekwencje w dalszej części rozgrywki. Przy fabule pomaga Chris Avellone, znany z takich produkcji, jak Planescape: Torment, Fallout 2, Neverwinter Nights II czy Alpha Protocol.

Pathfinder: Kingmaker zdobyło uznanie wśród sporej rzeszy fanów gatunku, choć nie da się ukryć, że przez długi okres po premierze gra była mocno niedorobiona i nie wszystkie elementy składowe zostały opracowane z należytą dbałością (np. system zarządzenia królestwem). Tym razem twórcy obiecują poprawę pod wieloma względami. Walka, która będzie rozgrywać się w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą (ukłon w stronę klasycznych RPG-ów na silniku Infinity), ma być jeszcze bardziej taktyczna, a dodanie tzw. mitycznych ścieżek rozwoju zwiększy możliwości bohaterów. Pathfinder: Wrath of the Righteous ukaże się najwcześniej w czerwcu 2021 roku na platformach Steam i GOG.com. Niestety, obędzie się – podobnie jak w przypadku Pathfinder: Kingmaker – bez polskiej wersji językowej.

Źródło: Kickstarter