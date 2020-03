Najlepsze filmy z gatunku science fiction dostępne w serwisach VOD

W obliczu światowej walki z pandemią, branża technologiczna ma się póki co całkiem dobrze. Jako serwis nie chcemy straszyć czy przesadnie zanudzać kolejnymi doniesieniami o wirusie, choć często trudno odwrócić od niego wzrok. Z uwagi jednak na zalecaną w Polsce jak i na świecie kwarantannę domową, pracę w trybie home office czy pozostające w domach dzieci i młodzież, a także z uwagi na cieszące się popularnością cotygodniowe wpisy dotyczące premier na Netflixie, postanowiliśmy przygotować kolejną listę ciekawych filmów, dostępnych w serwisach VOD takich jak Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Ipla, CDA Premium oraz Apple TV+. Ostatnim razem zrobiliśmy przegląd horrorów, dziś pora na filmy science fiction. Poniższe produkcje dla największych fanów gatunków nie będą zaskoczeniem, jednak dla osób mniej obeznanych z tematem, stanowić będą dobry start w świat fantastyki naukowej. Ograniczenie się do 10 tytułów było przy tym nie lada wyzwaniem, stąd w liście zawarłam ich... 11 ;)

Westworld - serial

Opis: Innowacyjny park rozrywki o niewyobrażalnej skali, gdzie inteligentne roboty odgrywają role ludzi żyjących w okresie, gdy zachów USA pozostawał dziki i nieokiełznany. Bogacze płacą niewiarygodne sumy by móc wcielić się w role nieustraszonych pionierów, cowboyów czy indian. Ale świat w którym wszystko musi chodzić jak w zegarku jest narażony na usterki i wystarczy jeden błąd, by maszyny z pokornych sług stały się bezlitosnymi rebeliantami.

Występują: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright

Rok premiery: 2016

Tytuł oryginalny: Westworld

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: HBO GO. 24,90 zł miesięcznie

Incepcja - film

Opis: Dom Cobb jest mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz otrzymuje szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie.

Występują: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page

Rok premiery: 2010

Tytuł oryginalny: Inception

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie

Interstellar - film

Opis: Gdy okazuje się, że nasz czas na Ziemi dobiega końca, zespół odkrywców wyrusza na najważniejszą misję w dziejach ludzkości. Badacze podróżują poza granice naszej galaktyki, aby przekonać się, czy rasa ludzka ma szansę przetrwać wśród gwiazd. Dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze.

Występują: Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway

Rok premiery: 2014

Tytuł oryginalny: Interstellar

Kraj produkcji: Wielka Brytania, USA

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie

Powrót do przyszłości - film

Opis: Marty McFly jest typowym nastolatkiem, ale ma niezwykłego przyjaciela - Dr Browna, który wynalazł wehikuł czasu. Dr. Brown pokazuje swój wynalazek Martyemu, niestety podczas pewnego eksperymentu terroryści zabijają doktora. Marty cudem uchodzi z życiem, ale przenosi się do roku 1955. Szukając Dr. Browna z lat pięćdziesiątych natyka się na rodziców i zapobiega ich poznaniu. W wyniku tego może się nigdy nie urodzić.

Występują: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Rok premiery: 1985

Tytuł oryginalny: Back to the Future

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Amazon Video Prime. 5,99 euro miesięcznie

For All Mankind - serial

Opis: Wyobraź sobie świat, w którym globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie ukończył Ta alternatywna wersja historii (w której to ZSRR jako pierwsze wylądowało na Księżycu), autorstwa Ronalda D. Moore'a (Outlander, Battlestar Galactica), opowiada o życiu astronautów NASA bohaterów i gwiazd swoich ostatnich oraz ich rodzin.

Występują: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt

Rok premiery: 2019

Tytuł oryginalny: For All Mankind

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Apple TV+. 24,99 zł miesięcznie

Odpowiednik - serial

Opis: Howard Silk jest pracownikiem niższego szczebla jednej z agencji ONZ mieszczącej się w Berlinie. Wiedzie spokojną egzystencję. Pewnego dnia wszystko jednak się zmienia. Odkrywa, że jego jednostka skrywa tajemnicę dotyczącą przejścia do innego wymiaru. Szybko uświadamia sobie, że stał się częścią groźnej intrygi. Postanawia działać. Tylko w ten sposób jest w stanie uchronić się przed niebezpieczeństwem. Serial porusza problem tożsamości, przeznaczenia oraz utraconej miłości.

Występują: J.K. Simmons, Olivia Williams, Harry Lloyd

Rok premiery: 2017

Tytuł oryginalny: Counterpart

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: HBO GO. 24,90 zł miesięcznie

Ona - film

Opis: Samotny pisarz - Theodore kupuje nowy system operacyjny, który jest tak zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby użytkownika. Między nim, a jego systemem operacyjnym rozwija się romans. Ta nieprawdopodobna opowieść pokazuje jak wielki wpływ może mieć na nas nowoczesna technologia.

Występują: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

Rok premiery: 2013

Tytuł oryginalny: Her

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: HBO GO. 24,90 zł miesięcznie

Raport mniejszości - film

Opis: Waszyngton, rok 2054. Futurystyczny świat, w którym nie ma miejsca na zbrodnię. Przyszłość można przewidzieć, a winnych ukarać zanim popełnią zaplanowane morderstwo. Dowodów ich niedoszłych zbrodni dostarczają Jasnowidze ukryci w podziemiach Agencji Prewencji Departamentu Sprawiedliwości - trzy obdarzone niezwykłymi zdolnościami parapsychologicznymi istoty, które nigdy się nie mylą.

Występują: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

Rok premiery: 2002

Tytuł oryginalny: Minority Report

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Amazon Prime Video. 5,99 euro miesięcznie

Aniara - film

Opis: Historia jednego ze statków kosmicznych przyszłości, który transportuje uciekających z Ziemi ludzi do ich nowego domu na Marsie. Niedługo po wystartowaniu maszyna zbacza z kursu, po kolizji z kosmicznymi śmieciami. Pasażerowie powoli zaczynają popadać w stany lękowe oraz depresyjny nastrój.

Występują: Emilie Jonsson, Bianca Cruzeiro, Arvin Kananian

Rok premiery: 2018

Tytuł oryginalny: Aniara

Kraj produkcji: Dania, Szwecja

Dostępne w: CDA Premium. 19,90 zł miesięcznie

Equilibrium - film

Opis: W państwie Libria zawsze panuje pokój. Aby równowaga nie uległa zachwianiu, ludność musi codziennie zażywać dawkę Prozium, które zabija emocje. Odmowa zażycia lekarstwa karana jest śmiercią. John Preston zajmuje się wyszukiwaniem i eliminowaniem tych, którzy nie zażywają swoich porcji leku. Jednakże pewnego razu sam pomija dawkę Prozium - i odkrywa nowy niezwykły świat pełen różnych wrażeń, co daje mu siłę do walki o wolność.

Występują: Christian Bale, Taye Diggs, Emily Watson

Rok premiery: 2002

Tytuł oryginalny: Equilibrium

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: HBO GO. 24,90 zł miesięcznie

Ukryty wymiar - film

Opis: Rok 2047. Statek kosmiczny "Lewis and Clark" opuszcza układ słoneczny w poszukiwaniu zaginionego przed siedmiu laty promu "Event Horizon". Jednak ostatecznie także załogę statku "Lewis and Clark" zaczynają trapić okrutne koszmary, wpływające destruktywnie na psychikę jej członków. Czy ostrzeżenie "Ratujcie się z piekła!", jakie pozostawił kapitan "Event Horizon", należy odczytywać dosłownie? Wszak od tego koszmaru nie ma ucieczki.

Występują: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan

Rok premiery: 1997

Tytuł oryginalny: Event Horizon

Kraj produkcji: Wielka Brytania, USA

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie.

Źródło: Netflix, HBO, Amazon, Ipla, Appl