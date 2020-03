Half-Life: Alyx - Można grać bez zestawu VR. Pokazujemy jak

Od premiery najnowszej gry z uniwersum Half-Life minęły ledwie trzy dni. Mimo wszystko jak do tej pory zarówno gracze, jak i recenzenci są zgodni w swoich ocenach - otrzymaliśmy naprawdę dobrą i oryginalną produkcję. Bądźmy jednak szczerzy, wirtualna rzeczywistość to nadal pieśń przyszłości. Wymaga ona zarówno stosunkowo nowego i wydajnego komputera, jak i specjalnego zestawu gogli, kontrolerów i (ewentualnie) baz śledzących. Jeśli jednak marzy wam się zagrać w Half-Life: Alyx, a nie posiadacie zestawu VR to nic straconego! Grą można cieszyć się częściowo bez niego za sprawą ukrytego trybu deweloperskiego, a my pokazujemy jak to uczynić. Cała operacja opiera się na wbudowanej konsoli i kilku komendach.

Twórcy Half-Life: Alyx podkreślają, że nie jest to najlepszy sposób do obcowania z ich dzieckiem, bowiem gra tworzona była z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Zwykły monitor nie jest w stanie podobno oddać całej atmosfery - brakuje chociażby części ważnych animacji.

Opisywany dzisiaj sposób grania w Half-Life: Alyx bez zestawu VR to oficjalny tryb deweloperski, który używany był podczas tworzenia gry. Miał on za zadanie przyśpieszyć powstawanie kolejnych obszarów oraz ułatwić naprawianie błędów. Omyłkowo został udostępniony z finalną wersją produkcji i odkryty przez Tylera McVickera z Valve News Network, acz dość szybko "załatany" przez Valve. Jednak jak wszyscy dobrze wiemy nic co trafia do internetu w nim nie ginie. A dzięki stronie SteamDB można pobrać wcześniejszą wersję gry i cieszyć się nowym Half-Life'm w domowym zaciszu.

Od czego zacząć? Przed wszystkim trzeba zakupić na Steamie Half-Life: Alyx, nawet jeśli nie mamy zestawu VR. Następnie uzyskać musimy nieco starszą wersję gry, co umożliwia nam portal SteamDB, który śledzi aktualizacje wszystkich dostępnych gier. Jak to zrobić?

Wchodzimy na podstronę Half-Life: Alyx na SteamDB, o TUTAJ. Sprawdzamy app ID interesującej nas gry, czyli w tym przypadku Half-Life: Alyx. Przechodzimy do zakładki DEPOTS. Sprawdzamy interesujące nas depot ID. W tej samej zakładce sprawdzamy i zapisujemy Manifest ID. Odpalamy konsolę Steam, w tym celu trzeba wejść w Start -> Uruchom (lub Win + R) -> Wpisujemy "steam://open/console" i wciskamy Enter. W konsoli Steam używamy komendy: "download_depot <appid> <depotid> [<target manifestid>] [<delta manifestid>] [<depot flags filter>] : download a single depot " w odpowiednie miejsca wstawiając zapisane wcześnie ID, czyli kolejno app ID, depot ID oraz manifest ID. Czekamy na pobranie gry, trochę to zajmie w końcu mowa o prawie 70 GB danych. Po instalacji Steam pokaże gdzie pobrał pliki. Udajemy się do folderu z zainstalowanym Half-Life: Alyx, kopiujemy do niego pobrane pliki, sprawdzamy czy plik *.exe ma odpowiednią nazwę. Od teraz możemy uruchomić starszą wersję gry przy wykorzystaniu Steama.

Warto zapamiętać, że każda aktualizacja gry wymusi całą operację od nowa. Warto gdzieś więc sobie dodatkowo zapisać pobrane pliki. Co dalej? Cóż, tutaj odsyłamy was już do filmu Tylera McVickera, który dostępny jest wyżej. Co prawda długi, ale znajdziecie w nim wszystkie sprawdzone przez niego komendy, które będą konieczne do w miarę komfortowej rozgrywki. Najważniejsza z nich to "vr_enable_fake_vr_test" pokazująca na ekranie ręce, które w normalnej wersji gry odpowiadają kontrolerom w prawdziwym świecie. Po modyfikacjach nie będą one co prawda animowane, ale pozwolą na interakcję z otoczeniem.

Źródło: Tyler McVicker, Reddit, SteamDB