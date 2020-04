Co przyniesie Assassin's Creed: Valhalla? Zdradza to lista osiągnięć

Dotychczas seria Assassin's Creed doczekała się dwóch części rozgrywających się w czasach starożytnych. Mowa o Assassin's Creed: Origins, który toczył się w Egipcie za czasów Ptolemeusza XIII oraz Assassin's Creed: Odyssey, gdzie zwiedzaliśmy Antyczną Grecję. Najprawdopodobniej jednak czasy starożytne opuścimy w kolejnej odsłonie Assassin's Creed, bowiem od listopada pojawiają się regularne plotki i przecieki dotyczące następnej odsłony - Ragnarok - wykorzystującej epokę Wikingów w okolicach X wieku. Przez dłuższy czas nie pojawiały się już informacje o nowej części aż do teraz, ponieważ do sieci przedostała się rzekoma lista osiągnięć z konsoli Xbox One. Według nowych informacji tytuł może zadebiutować także pod inną nazwą - Assassin's Creed: Valhalla.

Poniższe informacje są oczywiście niepotwierdzone, więc należy je obecnie traktować jako plotkę. Ponadto doniesienia zawierają spoilery dotyczące fabuły potencjalnej następnej części. W sieci pojawiła się lista osiągnięć z konsoli Xbox One i dotyczą one następnej części Assassin's Creed, która dotychczas pojawiała się w plotkach jako Ragnarok. Według nowych informacji, na uruchomionej konsoli widniał zmieniony tytuł gry - Assassin's Creed: Valhalla. Valhalla w mitologii nordyckiej oznaczało miejsce, gdzie trafiali polegli wojownicy. Dusze wojowników zabierały Walkirie do wspomnianej Valhalli, czyli Krainy Wiecznego Szczęścia. Jeśli wyciek osiągnięć jest autentyczny, to gra będzie miała zdecydowanie więcej wspólnego z nordycką mitologią niż wcześniej sądzono.

Jeśli informacje z osiągnięć znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, w grze powrócą sekwencje (ma ich być 13) - w Assassin's Creed: Odyssey zostało to bardzo subtelnie podzielone na rozdziały, natomiast ostatni raz sekwencje pojawiły się w Assassin's Creed: Syndicate. Powrócą też Templariusze, a jedno z osiągnięć dotyczy usunięcia wszystkich przedstawicieli tego zakonu ze wszystkich lokacji gry. Mogą powrócić także starcia z mitycznymi istotami - kilka z osiągnięć mówi o starciach z odpowiednio: Níðhöggr (skrzydlaty wąż lub smok, podgryzający korzenie Yggdrasilu i wysysający krew z ciał zmarłych), Jörmungandr (olbrzymi wąż, oplatający cały Midgard, pojawił się też w God of War na PS4, ale tam był do nas przyjaźnie nastawiony), Kraken (legendarny morski stwór) oraz Jötunn (olbrzym, który pochodzi z Jötunheimu). Jedno z osiągnięć dotyczy również orła Veðrfölnir, który prawdopodobnie będzie nam towarzyszył podczas rozgrywki. Według innego z osiągnięć, do gry powróci tryb kooperacji z maksymalnie czterema graczami. Nie zabraknie także rozbudowanej eksploracji oraz rozwijania umiejętności. Według najnowszych informacji gra pierwotnie miała zostać zapowiedziana na targach E3, które z racji pandemii zostały odwołane. Prawdopodobny debiut Assassin's Creed: Valhalla (lub jakkolwiek będzie się gra nazywać) nastąpi jesienią 2020 roku.

Źródło: Reddit