Assassin's Creed: Ragnarok - Valhalla Edition pojawiła się w Amazon

Dotychczas seria Assassin's Creed doczekała się dwóch części rozgrywających się w czasach starożytnych. Mowa o Assassin's Creed: Origins, który toczył się w Egipcie za czasów Ptolemeusza XIII oraz Assassin's Creed: Odyssey, gdzie zwiedzaliśmy Antyczną Grecję. Najprawdopodobniej jednak czasy starożytne opuścimy w kolejnej odsłonie Assassin's Creed, bowiem od listopada pojawiają się regularne plotki i przecieki dotyczące następnej odsłony - Ragnarok - wykorzystującej epokę Wikingów w okolicach X wieku. Kolejnym źródłem informacji jest niemiecki oddział Amazon, który (nie)przypadkowo umieścił na karcie produktu grę Assassin's Creed: Ragnarok w wersji na konsolę PlayStation 4. Oprócz edycji standardowej pojawiła się także złota edycja oraz kolekcjonerska Valhalla Edition. Choć wpis szybko usunięto ze sklepu, ślady pozostały. Wygląda na to, że kolejna część w epoce Wikingów jest już tylko kwestią czasu.

Amazon często przedwcześnie publikuje informacje na temat niezapowiedzianych oficjalnie gier poprzez umieszczanie kart produktu. Tak też się stało w przypadku Assassin's Creed: Ragnarok, czyli potencjalnej kolejnej odsłony popularnej serii od Ubisoftu. Co ciekawe, Amazon niemiecki umieścił aż trzy różne wersje tej samej gry - oprócz standardowej wersji, pojawiła się także wersja Gold (Złota edycja z Season Passem) oraz kolekcjonerska edycja Valhalla Edition. Tylu informacji Amazon raczej by nie umieścił, nie mając dobrego źródła. Bardzo możliwe więc, że Ragnarok faktycznie będzie kolejną odsłoną, która zabierze graczy do epoki Wikingów.

Choć strona Amazon podawała wyłącznie edycję dla konsoli Sony PlayStation 4, wiemy że kolejny Assassin's Creed zmierza także na PC oraz Xbox One. Ponadto sporo się mówi o tym, że Ragnarok ma być tytułem na dwie generacje konsol, a więc miałby się również pojawić na Sony PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Według niepotwierdzonych informacji, PS5 miałby zostać po raz pierwszy publicznie zaprezentowany 12 lutego podczas PlayStation Meeting i to właśnie tam Ubisoft może chcieć oficjalnie zapowiedzieć grę Assassin's Creed: Ragnarok.

