Call of Duty: Warzone za darmo dla wszystkich. Dziś premiera gry

Zgodnie z przewidywaniami, koncern Activision i studio Infinity Ward potwierdziły darmowe Call of Duty: Warzone, czyli samodzielny tryb battle royale do zeszłorocznej strzelaniny Call of Duty: Modern Warfare. Gra, która opiera się na modelu biznesowym free-to-play, będzie dostępna od dzisiaj dla wszystkich zainteresowanych graczy, a co za tym idzie – do jej uruchomienia nie trzeba mieć ostatniej odsłony popularnej serii wojennych FPS-ów. Call of Duty: Warzone ma wyróżniać się skalą – na jednej mapie będzie mogło przebywać aż 150 graczy, czyli jeszcze więcej niż u takiej konkurencji, jak Fortnite i Playerunknown’s Battlegrounds. Produkcja zaoferuje dwa tryby rozgrywki: klasyczny battle royale oraz plunder (grabież).

Activision oficjalnie zapowiedziało Call of Duty: Warzone, czyli darmowy battle royale do Call of Duty: Modern Warfare. Gra będzie dostępna od dzisiaj, tj. 10 marca, dla wszystkich.

Pierwszy nie będzie odbiegał, jeśli chodzi o zasady, znacząco od innych znanych tytułów z tego gatunku pokroju PUBG i Apex Legends. Maksymalnie 150 graczy (do trzech osób w drużynie) zostanie wrzuconych na ogromny obszar, który będzie się kurczył wraz z rozprzestrzeniającym się gazem, i głównym celem będzie przetrwanie do końca rozgrywki. Mapa (na początek ma być tylko Verdansk) ma składać się z wielkiego miasta ze zróżnicowanymi obszarami i ponad 300 interesującymi miejscami, w których można zdobyć nowy ekwipunek. Gracze będą mogli przemieszczać się pomiędzy regionami za pomocą pojazdów, których ma być w sumie pięć (od quadów po helikoptery). Co ciekawe, w battle royale po pierwszej porażce gracz trafi do więzienia, gdzie będzie mógł stoczyć walkę z innym przeciwnikiem (1 na 1) i powrócić na pole bitwy. Z kolei drugi tryb skupi się przede wszystkim na zarabianiu wirtualnych monet za realizację określonych celów, w tym specjalnych kontraktów. Zdobyte pieniądze będzie można następnie zainwestować w lepsze wyposażenie.

Call of Duty: Warzone ukaże się na PC (w ramach Battle.net) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra ma zajmować 83-101 GB wolnego miejsca na dysku twardym w zależności od platformy sprzętowej. Posiadacze pełnej wersji Call of Duty: Modern Warfare otrzymają wcześniejszy dostęp, zaplanowany na dzisiaj na godz. 16:00 czasu polskiego i do pobrania będą mieli tylko 18-22 GB plików. Dla pozostałych użytkowników tytuł zostanie odblokowany o godz. 20:00. Na koniec warto wspomnieć o tym, że gracze ze wszystkich platform sprzętowych będą mogli przebywać wspólnie podczas rozgrywki dzięki wprowadzeniu funkcji crossplay.

Źródło: Activision