Rosjanie poprzez gry wojenne pokażą swoją prawdę o II wojnie światowej. Dotować będzie je samo państwo

Marszałek Piłsudski mawiał, że prawda jest jak tyłek - każdy ma swój (przy czym nie użył słowa 'tyłek'). I faktycznie - to, jak pojmujemy prawdę zależy od wielu czynników, takich jak chociażby przekonania polityczne czy ideologiczne. Nie inaczej jest z tematyką wojny, gdzie obywatele (a zwłaszcza rządzący) konkretnego państwa, wybielają swoje działania historyczne na potęgę, chociażby po to, by budować w przyszłych pokoleniach jeszcze większe poczucie patriotyzmu i nieomylności. Każdy kraj robi to tak, jak umie najlepiej, a doniesienia zza Bugu wskazują, że Rosja będzie to robić poprzez gry komputerowe.

Rosyjski rząd zamierza przyznawać swoim studiom deweloperskim dotacje na rozwój gier wideo traktujących o II WŚ. Politycy wierzą, że będzie to idealny sposób na promowanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz właściwej oceny sytuacji politycznej - czytaj prawdziwej prawdy.

Jak czytamy w serwisie Znak.com, rosyjski rząd zamierza przyznać swoim studiom deweloperskim dotacje na rozwój gier wideo traktujących o (jak nazywają II WŚ Rosjanie) Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, słynnych szpiegach i siłach specjalnych. Konkurs na to, jakie studio otrzyma taką zapomogę ma wystartować lada dzień. Kwoty dofinansowania jeszcze nie zdradzono, bowiem ma ona zależeć od wniosku konkretnego oferenta oraz analizy jego biznesplanu.

Przewodniczący Komitetu Dumy ds. polityki informacyjnej, komunikacji i IT, Aleksander Chinstein, stwierdził, że "politycznego potencjału gier wideo nie można ignorować". Jego zdaniem, "mocno perspektywicznym krokiem byłoby wykorzystanie ich do promowania autentycznych wartości - patriotyzmu, historii narodowej, umiejętności samodzielnego myślenia oraz właściwej oceny sytuacji politycznej". Chinstein dodał też, że jest przekonany iż produkcje tego typu ostatecznie prześcigną popularnością Mortal Kombat i inne znane franczyzy.

Źródło: The Moscow Times, Znak