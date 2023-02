Roccat Magma Mini - 60-procentowa klawiatura membranowa z IP33 oraz niecodziennym podświetleniem RGB

W maju 2021 roku zadebiutowała pełnowymiarowa, membranowa klawiatura Roccat Magma. Najwyraźniej zainteresowanie tymże modelem było odpowiednio wysokie, ponieważ producent przygotował obecnie także 60-procentową wersję Magmy. Roccat Magma Mini cechuje się ponadto wyjątkowym, pełnym iluminacji designem (co oczywiście nie każdemu się spodoba), a także klasą odporności IP33. Klawiatura jest już dostępna w sklepie internetowym producenta w cenie 50 dolarów.

Roccat Magma Mini to skrócona klawiaturka dla lubiących cichą membranę, LEDy oraz gamingowy design pod postacią wysokich "kapsli".

Roccat Magma Mini mierzy dokładnie 31 x 12 x 3,6 cm przy wadze 460 g. Zastosowano tu 180-centymetrowy przewód w wytrzymałym, tekstylnym oplocie (wypuszczany z lewej strony klawiatury) oraz wspomniane już ciche, membranowe przełączniki. Mimo to klawiatura wygląda iście gamingowo, ze względu na wysokie nasadki klawiszy imitujące przełączniki mechaniczne. A jeśli już o gamingowym designie mowa, to nie mogło tu także zabraknąć 5-strefowego, programowalnego podświetlenia RGB AIMO.

Producent informuje dodatkowo, iż klawiaturka posiada anti ghosting do 20 klawiszy (co w zupełności wystarczy większości graczy), a także korzysta z autorskiego rozwiązania Easy-Shift[+] (pozwala na przypisanie wybranym klawiszom drugiej funkcji). Na koniec dodam już tylko, że jeśli jesteście raczej fanami pełnowymiarowych rozwiązań, to Roccat Magma z sekcją numeryczną, a także z magnetyczną podkładką pod nadgarstki dostępna jest obecnie za... 40 dolarów, a więc za jeszcze mniej niż wersja TKL.

Źródło: Roccat