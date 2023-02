Roblox - nastolatek w olbrzymich kłopotach po tym, jak odgrywał w grze rolę bojownika ISIS

Singapur jest znany z bardzo restrykcyjnego prawa w wielu obszarach zwykłego życia. To sprawia, że czasami obywatele tego kraju karani są za rzeczy, które krajach zachodnich wywołałyby zapewne łagodniejszą reakcję. Na własnej skórze przekonał się o tym pewien 16-latek, który był regularnym użytkownikiem gry edukacyjnej Roblox. Choć nie jest on bez winy, to posunięcie tamtejszych służb można oceniać jako dosyć kontrowersyjne, zwłaszcza w świetle wieku zainteresowanego.

Wolność pewnego singapurskiego nastolatka została ograniczona po tym, gdy okazało się, że w grze Roblox odgrywa rolę propagatora idei Państwa Islamskiego. Miał on także mieć kontakt z ekstremistycznymi treściami poza środowiskiem gry.

Wspomniany gracz był pod obserwacją władz od dwóch lat. W Roblox wcielał się w rolę kombatanta ISIS, czyli organizacji powszechnie uznawanej za terrorystyczną. Nastolatek miał także odtwarzać wewnątrz gry obszary, na których Państwo Islamskie może poszczycić się dużymi wpływami. Mówi się tutaj przede wszystkim o strefach znajdujących się na terytorium Syrii oraz Iraku. Odgrywał też rolę głównego propagandysty w utworzonej przez siebie frakcji. 16-latek miał ponadto mieć kontakt z innymi ekstremistycznymi treściami. Interesowała go muzyka i przepowiednie rozpowszechniane przez ISIS, a także kwestie związane z nazizmem. Singapurskie służby postanowiły ograniczyć jego wolność poruszania się i prawo do publicznych wypowiedzi (na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych). Działania te były poprzedzone ostrzeżeniem, do którego nieletni nie zastosował się.

W Singapurze przyjęto niedawno bardzo restrykcyjną ustawę dotyczącą zwalczania terroryzmu. Rozwiązanie jest kontrowersyjne, ponieważ pozwala tamtejszym służbom na przetrzymywanie podejrzewanych o terroryzm bez procesu nawet przez dwa lata. Ograniczenie wolności nastolatka odbyło się na mocy tych regulacji. Choć temat może wzbudzać uśmiech, to sytuacja wydaje się dosyć poważna, ponieważ mamy do czynienia z osobą nieletnią, która prawdopodobnie jest przesiąknięta niebezpieczną propagandą. Być może tamtejsze służby uznały, że wskazane są prewencyjne działania, aby nie doszło do poważniejszych incydentów z udziałem zainteresowanego. Problem polega jednak na tym, by całe postępowanie odbywało się z poszanowaniem praw człowieka, a ewentualna kara była wynikiem uczciwego procesu sądowego. Trzeba też zauważyć, że w przypadku osoby niepełnoletniej skuteczniejsze od restrykcji byłyby zapewne działania o charakterze edukacyjnym.

Źródło: Kotaku, Channel News Asia