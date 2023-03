Remnant 2 - twórcy przedstawiają nowe materiały z rozgrywki. Oto Gunslinger, jedna z podstawowych klas w grze

W 2019 roku zespół Gunfire Games wypuścił Remnant: From the Ashes, który okazał się cichym hitem, do dziś ciepło wspominanym przez graczy. Twórcy jeszcze popularniejszej serii Darksiders stworzyli przyjemną kooperacyjną grę akcji z elementami RPG w postapokaliptycznym świecie. Obecnie w przygotowaniu jest druga odsłona Remnant, mająca pojawić się jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S|X.

Remnant II otrzymał właśnie nową zapowiedź: pierwsze spojrzenie na jedną ze swoich podstawowych klas - opierającego się na jak najefektywniejszemu zadawaniu obrażeń bronią palną Gunslingera.

Jakkolwiek w pierwszej odsłonie serii Archetypy były jedynie drobnym startowym punktem i wszystkie pozostałe cechy były dostępne później, tym razem ta kwestia będzie wyglądała nieco inaczej. Dobór danego rodzaju startowego zestawu zdolności determinuje bowiem rozwój pewnych konkretnych skilli i perków, które będą odblokowywane w trakcie dalszego rozwijania naszej postaci. To z pewnością sprawi, że buildy będą bardziej unikalne, zmuszając gracza do rozsądnego doboru Archetypu wedle własnych preferencji na samym początku gry.

Najnowszy materiał od Gunfire Games przedstawia Gunslingera. To mistrz wszelkiego rodzaju broni palnych. Swoją siłę opiera na jak największej maksymalizacji obrażeń przy szybkim ładowaniu czy ciągłym generowaniu amunicji - czyli swojego rodzaju DPS w zespole. Podstawowe skille to: Quick Draw, pozwalający na wyciągnięcie sześciostrzałowego rewolweru i automatyczne wycelowanie we wroga, zapewniający lepszą mobilność pod presją ataku i ciągły ostrzał przy jednoczesnej zmianie broni Sidewinder, no i wreszcie Bulletstorm, uwalniający pełen potencjał broni naszego bojownika oraz poprawiający celność czy szybkość przeładowywania. Twórcy postarali się także o to, byśmy mogli rozwijać rezerwy amunicji, co stanowi kluczowe oparcie dla każdej kombinacji, jaką wybierzemy. Pozostaje czekać na kolejne prezentacje.

