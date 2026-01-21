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Reklamy wcale nie takie złe. Netflix zanotował kilkukrotnie wyższe przychody z nich, a 2026 rok ma być jeszcze bardziej udany

Natan Faleńczyk | 21-01-2026 22:00 |

Reklamy wcale nie takie złe. Netflix zanotował kilkukrotnie wyższe przychody z nich, a 2026 rok ma być jeszcze bardziej udanyBranża rozrywkowa, jak w zasadzie każda inna, nastawiona jest na zysk. Z tego względu w przerwach pomiędzy reklamami wyświetlane są filmy. Zasadniczo telewizja od dłuższego czasu kojarzona była właśnie z takim scenariuszem, który dopełniał brak możliwości wyboru tego, co chcemy oglądać. Platformy VOD zaczęły zmieniać ten obraz, gdyż widz zyskiwał kontrolę i pozbywał się reklam. Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej - można powiedzieć, że streaming wchodzi w fazę TV (w kwestii reklam).

Ucieczka od telewizji, gdzie doskwierał brak kontroli i reklamy, na platformy VOD, takie jak Netflix, okazała się bardzo powierzchowna. Wiele osób jest bowiem w stanie płacić nieco mniej i godzić się na oglądanie reklam. 

Reklamy wcale nie takie złe. Netflix zanotował kilkukrotnie wyższe przychody z nich, a 2026 rok ma być jeszcze bardziej udany [1]

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W wielu krajach świata popularne platformy streamingowe, takie jak tytułowy Netflix, Disney+, czy też Prime Video (Amazon), oferują użytkownikom tańszy dostęp, jeśli tylko zgodzą się oni na oglądanie reklam. Z zestawienia finansowego za czwarty kwartał 2025 roku, które zostało już przedstawione przez Netfliksa, wynika, że przychody z reklam wzrosły ponad 2,5-krotnie do więcej niż 1,5 mld dolarów (2025 vs 2024). W 2026 roku oczekuje się natomiast, że przychód z reklam ponownie się podwoi (dosł. "roughly double").

Reklamy wcale nie takie złe. Netflix zanotował kilkukrotnie wyższe przychody z nich, a 2026 rok ma być jeszcze bardziej udany [2]

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Pod względem całego roku 2025 przychody wyniosły 45,2 mld dolarów, co przekłada się na wzrost o 16% w skali rok do roku. Jeśli chodzi o liczbę płacących użytkowników, to w 4. kw. 2025 roku przekroczyła ona 325 milionów. Do tego w całym kwartale zanotowano wyższy przychód o 18% - także w skali rokrocznej - co według Netfliksa spowodowane było głównie "wzrostem subskrybentów, wyższymi cenami i zwiększonymi przychodami z reklam". Z całym raportem zapoznamy się pod tym adresem.

Reklamy wcale nie takie złe. Netflix zanotował kilkukrotnie wyższe przychody z nich, a 2026 rok ma być jeszcze bardziej udany [3]
Plan, który aktualnie nie jest dostępny w Polsce, ale widnieje na oficjalnej stronie tutaj.

Źródło: The Verge, Netflix, Wikipedia; Dima Solomin, Mariia Shalabaieva/Unsplash, Ruslan Babkin/Flaticon
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