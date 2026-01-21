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Netflix zmienia swoją ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery. Nowe warunki będą dla niego bardziej wymagające

Natan Faleńczyk | 21-01-2026 11:00 |

Netflix zmienia swoją ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery. Nowe warunki będą dla niego bardziej wymagająceJeszcze w 2025 roku, a dokładniej pod koniec października, Warner Bros. Discovery wydało oświadczenie, z którego wynikało, że firma może się podzielić na dwie spółki, ale nie zamyka się na przejęcie ze względu na duże zainteresowanie. Na rozwój sytuacji nie trzeba było długo czekać, gdyż na początku grudnia tego samego roku Netflix ogłosił, że zmierza do fuzji z WBD (82,7 mld $). W międzyczasie do gry chciał dołączyć ktoś inny, a Netflix właśnie zmienił swoją ofertę.

Walka o zakup Warner Bros. Discovery wciąż trwa. Mimo że pierwszą ofertę publiczną dał Netflix, to w międzyczasie do gry chciała wejść inna firma. Sam Netflix właśnie zmienił swoją ofertę, choć nie pod względem kwoty. 

Netflix zmienia swoją ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery. Nowe warunki będą dla niego bardziej wymagające [1]

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Początkowo Netflix oferował wspomniane 82,7 mld dolarów za przejęcie Warner Bros. Discovery, a zapłata miała nastąpić częściowo w gotówce, a częściowo w akcjach. Aktualna oferta to już płatność całkowicie w gotówce. Zmiana nastąpiła niedługo po tym, jak Paramount Skydance podał swoją, korzystniejszą pod względem kwoty ofertę, gdyż mowa o 108 mld dolarów. Cała omawiana kwota jest oczywiście naprawdę duża, więc przedsiębiorstwo Netflix będzie musiało sięgnąć po kredyt, o czym samo poinformowało w oficjalnym komunikacie, który znajdziemy pod tym adresem.

Netflix zmienia swoją ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery. Nowe warunki będą dla niego bardziej wymagające [2]

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Mimo że zarząd Warner Bros. Discovery całkowicie popiera fuzję z firmą Netflix, to jednak zanim dojdzie do zawarcia transakcji, odpowiednie organy muszą ją zaakceptować - choć nie tylko, gdyż w grę wchodzi np. zgoda akcjonariuszy pierwszej strony (ze względu na zmienioną ofertę oczekuje się, że głosowanie zakończy się do kwietnia 2026 roku). Wszystko może i zapewne trochę potrwa, gdyż na sześć do dziewięciu miesięcy przed ewentualnym sfinalizowaniem całej transakcji, WBD ma zostać podzielone na osobne spółki: Warner Bros. i Discovery Global. Tak naprawdę nie trzeba tutaj spekulować, ponieważ otwarcie przyznano, że po zawarciu umowy o fuzji, transakcja zostanie zakończona w ciągu 1-1,5 roku.

*Na kwotę fuzji Netflixa z WBD wpływa 27,75 dolarów za każdą akcję + dodatkowa wartość, która związana jest z przewidywanego podziału Warner Bros. Discovery na dwie spółki. Tak więc każdy akcjonariusz może liczyć na większe pieniądze.

Źródło: The Verge, Netflix, Wikipedia, Tłumacz Google
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