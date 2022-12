Redroad G10 - odkurzacz z funkcją prania mopa oraz z pojemnymi zbiornikami na kurz i wodę o ponad tysiąc złotych taniej

Ostatnimi czasy rynek autonomicznych odkurzaczy rozrasta się na potęgę. W sklepach znajdziemy roboty sprzątające w bardzo różnych cenach. Różnice te wynikają z zastosowanych technologii, które mają przekładać się ostatecznie na jakość sprzątania i generalnie funkcjonalność odkurzacza. Od takiego gadżetu wymaga się dziś nie tylko zasysania nieczystości, ale także mopowania, zaawansowanego mapowania pomieszczeń, wydajnej baterii, sporych pojemników na kurz i wodę, kompatybilności z aplikacją mobilną, z asystentem głosowym i tak dalej, i tak dalej... Redroad G10 ma to wszystko, a dodatkowo oferuje jeszcze funkcję prania mopa. Świetnie się więc składa, że robot jest aktualnie w niezłej promocji.

Wszystkomający, a w dodatku nieźle wykonany i równie dobrze prezentujący się robot sprzątający Redroad G10 jest aktualnie w świetnej promocji. Może być nasz już za zaledwie 1899 złotych!

Wśród osób korzystających z autonomicznych robotów sprzątających sporo jest takich, które wcale nie korzystają z funkcji mopowania. Tym bardziej wymagającym (sterylnym) użytkownikom nie podoba się bowiem, że szmatka czyszcząca podłogi w naszym mieszkaniu, pokonując na robocie dziesiątki metrów kwadratowych, jest niespecjalnie higieniczna. Owszem - powierzchnie wizualnie wyczyści, ale pozostaje jeszcze problem z roznoszeniem bakterii czy ze smugami, które mogą pojawić się gdy szmatka po kilkudziesięciu metrach pracy stanie się już naprawdę brudna. I to właśnie takie osoby powinny zwrócić baczną uwagę na robota Redroad G10, gdyż jego wyjątkową funkcją jest m.in. cykliczne (co 10 m²), samodzielne płukanie mopa w czystej wodzie, która jest dodatkowo elektrolizowana (poddawana sterylizacji).

Wśród pozostałych kluczowych cech robota znajdziemy jeszcze takie elementy jak: słuszna pojemność akumulatora wynosząca 5200 mAh, pojemnik na kurz i pozostałe nieczystości o konkurencyjnej pojemności 450 ml, duża moc silnika (40 W) oraz deklarowane 3 godziny czasu pracy na pojedynczym ładowaniu (choć nasze redakcyjne testy wykazały, że nawet więcej, bo 4 godziny w trybie cichym). Co ciekawe, mamy tu także do czynienia z mopowaniem wibracyjnym (mop dociska się do podłoża z częstotliwością 3000 razy na minutę), samodzielnym podnoszeniem się tacki z mopem (jeśli nie chcemy aby dany obszar był myty) czy z automatycznym suszeniem mopa po zakończonej pracy. Nie zabrakło także sprawnych czujników (LDS LIDAR, 8x TOF).

Jeśli zaś chodzi o wydajność pracy, to mocy wystarczy tu nawet do całkiem sporego domu (o powierzchni niemal 200 m²) wypełnionego dywanami. Tym bardziej nie ma co się martwić o wydajność w kwestii mopowania, gdyż w pełni napełniony 4,5-litrowy pojemnik na wodę znajdujący się wewnątrz stacji ładującej może spokojnie wystarczyć nawet na dobry tydzień codziennego wodowania. Redroad G10 jest nie tylko prosty w obsłudze jeśli chodzi o montowanie akcesoriów, zarządzanie pojemnikami czy mapowanie mieszkania (które to odbywa się w sposób bardzo dokładny). Banalnie łatwy jest też proces parowania z siecią WiFi, a więc także z aplikacją mobilną o nazwie Redroad.

Wspomniana aplikacja pozwala między innymi na przygotowanie indywidualnego harmonogramu sprzątania. Sprawdzimy tu także zużycie akcesoriów, historię sprzątań, odnajdziemy joystick zdalnego sterowania, a także będziemy mogli zarządzać głośnością oraz językiem komend wydawanych przez robota (mamy nawet język polski). Aplikacja przyda się też do ustawiania poziomów odkurzania, wyboru pomieszczenia, w którym chcemy posprzątać, wyboru kolejności sprzątania czy łącznej liczby objazdów. Tutaj też możemy edytować obszar sprzątania, wyznaczyć zakazany obszar, kazać, by robot sprzątał w tzw. jodełkę czy też ustawić wirtualną ścianę. W wielkim skrócie - Redroad G10 to urządzenie, które oferuje wszystko to, czego moglibyśmy tylko zapragnąć w tego typu sprzęcie.

Ze względu na swoje zaawansowane funkcje odkurzacz Redroad G10 należy do sprzętów nieco droższych, ale za to satysfakcjonujących. Jego standardowa cena oscyluje mianowicie wokół 3 tysięcy złotych. Tak się jednak składa, że w sklepie internetowym GeekBuying Redroad G10 jest aktualnie dużo tańszy. Dzięki tej promocji sprzęt możemy kupić za nieco ponad 2 tys. zł, ale to wciąż nie wszystko! Otóż wykorzystując kod rabatowy 1WL8UD4M (do wpisania w koszyku) cenę możemy obniżyć do ostatecznych 1899 zł. Warto też wiedzieć, że wysyłki odkurzaczy realizowane są z polskich magazynów, stąd sprzęt po zamówieniu powinien do nas dotrzeć w ciągu kilku dni. Jeśli jesteście więc zainteresowani nabyciem w niższej cenie tak zaawansowanego, docenionego przez wielu klientów odkurzacza, to pamiętajcie, że oferta promocyjna potrwa jedynie do 25 grudnia 2022 r., do końca dnia (niedziela).

Źródło: Redroad