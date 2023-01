Redfall z datą premiery. Nieoficjalną, ale bardzo wiarygodną. Są też inne świetne wieści na temat gry od Arkane

Choć za grę pt. Redfall odpowiadać będzie studio, które popełniło gry bardziej liniowe takie jak Dishonored, Deathloop czy Prey, to wspomniane Redfall ma być produkcją oferującą otwarty świat, a w dodatku zabawę dla wielu graczy (kooperacja dla 4 osób). Z tego też względu wielu fanów dewelopera podchodzi do Redfall dość sceptycznie, ale mamy dobre wieści. Okazuje się bowiem, że gra zaoferuje też bogatą w fabułę kampanię dla pojedynczego gracza. Wiele wskazuje również na to, że rozegramy ją już 2 maja 2023 r.

Kolejne źródła potwierdzają datę premiery gry Redfall. Wychodzi na to, że w produkcję od Arkane zagramy już 2 maja 2023 roku.

W ostatnich tygodniach pojawiły się nieoficjalne informacje, według których Redfall zadebiutuje już w maju (początkowo premiera była planowana na marzec). Wieści te pochodziły od kilku niepowiązanych ze sobą osób pracujących w branży gier. Dziś do sieci trafił kolejny "przeciek", który potwierdza datę 2 maja 2023, jako ostateczną datę premiery Redfall. Wiadomość pochodzi od leakstera, który na Twitterze posługuje się nickiem eXtas1s, i który do tej pory odpowiedzialny był za kilka trafnych przewidywań, w tym związanych z grami Hideo Kojimy.





Si quedaba alguna duda, ya se puede confirmar al 100% Redfall con fecha de lanzamiento para el 2 de Mayo de 2023. pic.twitter.com/cj33h8IGcE — eXtas1s | #Xbox #Bethesda #ActivisionBlizzard (@eXtas1stv) January 13, 2023

"Jeśli istniałyby jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to teraz można już w 100% potwierdzić, że Redfall zadebiutuje 2 maja 2023 roku." - czytamy w tweecie od eXtas1s (powyżej). Pod koniec lutego ma odbyć się event Xbox Developer_Direct i to na nim z pewnością zostanie podana oficjalna data premiery gry, ale już teraz jesteśmy w 99,9% pewni, że będzie nią właśnie 2 maja, a więc 4 dni po premierze innej ciekawej gry - Dead Island 2.

Źródło: Twitter