Realme GT5 - pierwszy smartfon, który pozwoli na łatwy overclocking procesora Snapdragon 8 Gen 2

Jeszcze w sierpniu tego roku (2023 r.) doczekamy się nowego smartfona od realme, który jako pierwszy będzie oferował natywne wsparcie dla zmiany taktowania procesora. Na dodatek na pokładzie znajdzie się flagowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Urządzenie będzie mogło się pochwalić zarówno funkcjonalnością oraz wyglądem, jak i swoją specyfikacją. Model realme GT5 powinien pojawić się na naszym rynku w późniejszym czasie pod nazwą GT Neo 6 - a jest na co czekać.

28 sierpnia 2023 roku swoją premierę będzie miał smartfon realme GT5. Sprzęt umożliwi użytkownikom kontrolę nad taktowaniem procesora, a zatem jego wydajność będzie stała na najwyższym poziomie.

W miarę jak zbliża się oficjalny chiński debiut smartfona realme GT5, poznajemy o nim coraz więcej szczegółów. Na ten moment wiemy, że wystąpi on w wersji zwykłej oraz Pro, która będzie wyposażona w obiektyw peryskopowy (OmniVision OV64B) oraz jeszcze nowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Jednak dziś zajmiemy się "słabszym" bratem. Bazowy model ma być wyposażony w panel OLED o przekątnej 6,74-cala, rozdzielczości 2772 x 1240 px oraz odświeżaniu wynoszącym 144 Hz. Sam procesor będzie wspierany przez układ graficzny Adreno 740, a do tego aż 24 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 1 TB pamięci flash UFS 4.0. Konfiguracja wręcz flagowa.

realme GT5 Ekran 6,74" OLED 2772 x 1240 px, 144 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2 GHz A510 Układ graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 24 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 1 TB UFS 4.0 Łączność - Aparaty tylne 50 + 8 + 2 MP Aparat przedni - Akumulator 4600 mAh / 240 W

5200 mAh / 150 W (?) Wymiary i waga -

Specyfikacja, jaką znamy do tej pory, nie jest pełna i wiadomo jedynie o zestawie głównych aparatów (tabela) oraz akumulatorze z zawrotną mocą ładowania - 240 W (możliwe, że dostępny będzie także drugi wariant). Najciekawszą funkcją będzie oczywiście możliwość zmiany częstotliwości taktowania procesora. Snapdragon 8 Gen 2 nie będzie co prawda podkręcony tak jak w przypadku innych smartfonów, natomiast pozwoli na manipulację zegarami w zakresie o 2,5 do 3,2 GHz - możemy więc równie dobrze obniżyć taktowanie, aby utrzymywać lepsze temperatury. Oficjalne grafiki doczekały się już realnych zdjęć, które obrazują wygląd interfejsu. Rozwiązanie bardzo interesujące, szczególnie dlatego, że obecnie wymagany jest tzw. root (czyli uzyskanie dostępu do wszystkich uprawnień, które zarezerwowane są dla "administratora"), aby móc dokonać tak poważnych zmian.

