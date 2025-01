Realme C53 - polska premiera budżetowego smartfona z prawie dynamiczną wyspą i niecodziennym wykonaniem

Obecnie chcąc kupić odpowiedni smartfon dla siebie mamy dosłownie multum opcji wyboru i codziennie przybywa ich coraz więcej. W tym gąszczu ofert ciężko się zorientować czy urządzenie jest godne naszej uwagi. Dziś będzie chciał ją przykuć debiutujący realme C53. Z tłumu wyróżnia go zastosowanie technologii powlekania gradientowego golden silk, które w złotej wersji pozwala uzyskać ciekawy efekt wizualny. Czy jednak poza tym smartfon może nam coś zaoferować?

Na polskim rynku zadebiutowały właśnie kolejne modele smartfonów realme z serii C oznaczone numerem 53. Oferują nam przyzwoite parametry, ciekawą funkcjonalność znaną bardziej z iPhone'ów, a także dość dobrą cenę.

Najbardziej wyróżniająca się jest złota wersja kolorystyczna, która została wykonana we wspomnianym procesie technologicznym spotykanym w droższych modelach. Jeśli zaś chodzi o samego smartfona, to zadebiutował on już jakiś czas temu na rynku indyjskim pod nazwą realme Narzo N53. To budżetowe urządzenie wyposażono w funkcję, która w iPhone'ach znana jest pod nazwą Dynamic Island. Tutaj to rozwiązanie nazwane Mini Capsule (zdjęcie na samym dole) wyświetli dla nas najważniejsze powiadomienia, takie jak stan akumulatora czy zliczone kroki, które przeszliśmy w ciągu dnia. Natomiast pozostała specyfikacja jest cóż... adekwatna do ceny sprzętu, choć i tutaj można polemizować. Na froncie znajdziemy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,74-cala, rozdzielczości 1600 x 720 px i 90-hercowym odświeżaniu, który jasność szczytową ma ustaloną na 560 nitów, więc standardowo jak na tę półkę cenową.

Specyfikacja techniczna smartfona realme C53 Wyświetlacz 6,74" IPS 1600 x 720 px, 90 Hz, 560 nitów Procesor Unisoc T612, 8 x 1,82 GHz

2 x ARM Cortex-A75 1,8 GHz + 6 x ARM Cortex-A55s Pamięć RAM 6 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Aparaty tylne Główny 50 MP, AF

Pomiar głębi 0,3 MP Aparat przedni 8 MP, FF Łączność Wi-Fi 4, 4G LTE, Bluetooth 5.0

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Port i złącza Mini-Jack 3,5 mm, USB 2.0 typu C Akumulator Li-Po 5000 mAh, 33 W SuperVOOC Wymiary 167,30 x 76,70 x 7,49 mm Waga 182 g Wersje kolorystyczne Czarny, Złoty Cena 799 zł

Procesor Unisoc T612 to 8-rdzeniowa jednostka o maksymalnym taktowaniu 1,82 GHz. Dopełnia go 6 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2. Mimo że z tyłu ujrzymy wyspę, z wydawać by się mogło dwoma oczkami aparatów, to jednak znajdziemy tam tylko jedną funkcjonalną soczewkę o rozdzielczości 50 MP. Natomiast poniżej ulokowano czujnik głębi. Przednia kamerka ma z kolei rozdzielczość wynoszącą 8 MP. Na pokładzie umieszczono także przestarzały już moduł Wi-Fi w standardzie 802.11n (co jest bardzo dziwnym posunięciem), a także Bluetooth 5.0. Aspekty łączności bezprzewodowej dopełnia obsługa sieci 4G LTE oraz różnych systemów nawigacji satelitarnej. Akumulator to ogniwo o pojemności 5000 mAh, który naładujemy z mocą 33 W. Smartfon ma wymiary 167,30 x 76,70 x 7,49 mm przy wadze 182 g. Kwotę startową ustalono w obu wersjach kolorystycznych na 799 zł i sprzęt możemy już nabyć w polskich sklepach z elektroniką.

