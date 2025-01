Ray-Ban Meta Smart Glasses - nowa edycja prestiżowych inteligentnych okularów, które poza stylem zaoferują sporo funkcji

Pod koniec 2021 roku mieliśmy okazję zobaczyć inteligentne okulary Ray-Ban Stories. Za ich stworzenie odpowiadała wówczas Meta, która współpracowała z firmą EssilorLuxottica. Okulary pozwalały na robienie zdjęć oraz nagrywanie krótkich materiałów wideo, natomiast sporo funkcji było po prostu.. słabych. W związku z tym okulary nigdy nie odniosły spektakularnego sukcesu. Meta się jednak nie poddaje i wprowadza na rynek kolejną, udoskonaloną generację.

Meta w partnerstwie z EsillorLuxotica po raz kolejny wprowadza na rynek inteligentne okulary sygnowane marką Ray-Ban. Użytkownicy mogą liczyć na sporo zmian, które znacząco poprawiają możliwości urządzenia.

Sercem tegorocznej edycji jest procesor od Qualcomma - Snapdragon AR1 Gen1. Okulary doczekały się też wielu usprawnień, do których można zaliczyć kwestię audio: dźwięk ma mieć teraz więcej basu, a głośność maksymalna jest dwukrotnie wyższa niż w poprzednim modelu. Za nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć odpowiada teraz 12 MP jednostka (zamiast 5 MP), która pozwala zarejestrować 60-sekundowy materiał w rozdzielczości Full HD. Użytkownicy mogą także prowadzić transmisję na żywo przez 30 minut za jednym razem, na portale takie jak Instagram czy Facebook (wymagane połączenie z siecią 5G lub szybka sieć Wi-Fi). Nowością jest też integracja urządzenia ze sztuczną inteligencją od Mety, dzięki czemu możemy wydawać głosowe polecenia - choć na ten moment funkcja działa wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

W zestawie otrzymujemy także etui z funkcją ładowania, które pozwoli na 8 pełnych naładowań okularów - ma się to przełożyć na maksymalnie 36 godzin użytkowania. Wbudowana pamięć także została zwiększona z 4 do 32 GB. W kwestii prywatności z przodu okularów umieszczono diodę LED, która będzie sygnalizować innym użytkownikom, że nagrywany jest materiał wideo, bądź robione jest zdjęcie. Sprzęt spełnia również normę IPX4. Do wyboru otrzymujemy dwa warianty: Wayfarer oraz Headliner - różnią się one między sobą kształtem oprawek. Meta zapowiedziała, że użytkownik może sam dostosować swoje okulary - wszystkich kombinacji jest 150. Obecnie trwa przedsprzedaż, a cena nowości wynosi 299 dolarów. Zakupu dokonamy na stronie Mety lub Ray-Ban.

Źródło: Meta