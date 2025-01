Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 - zbliża się premiera nowego układu. Potwierdza to nadchodzący smartfon Red Magic 8S Pro

Marka REDMAGIC należąca do przedsiębiorstwa Nubia zajmuje się tworzeniem stricte gamingowych smartfonów, które mają sporo do zaoferowania i wyróżniają się niecodziennym wyglądem. Jeden z ostatnich modeli - Red Magic 8 Pro - miał swoją premierę pod koniec zeszłego roku. Oczekuje się więc na jego następcę, który całkiem nieoczekiwanie pojawił się w benchmarku AnTuTu. Sercem smartfona jest najprawdopodobniej tytułowy przyszły procesor od Qulacomma.

W sieci pojawiły się wyniku z benchmarku AnTuTu smartfona Red Magic 8S Pro. Ten przyszły smartfon będzie prawdopodobnie pierwszym, który wykorzysta moc nowego układu od Qualcomma - Snapdragona 8+ Gen 2.

Zdjęcie nadchodzącego smartfona Red Magic 8S Pro (nubia NX729S_V1A) pochodzą z chińskiej platformy mikroblogowej Weibo. Udostępnił je dość zaufany "leakster" o nicku Digital Chat Station. Wraz z fotografią podano również kilka szczegółów, które dotyczą specyfikacji sprzętu. Kolejny smartfon od REDMAGIC ma obsługiwać ładowanie przewodowe z mocą 170 W oraz posiadać aktywny system chłodzenia. Trzeba przyznać, że te szczątkowe informacje, szczególnie jeśli mowa o prędkości ładowania, są dość interesujące. Red Magic 8 Pro posiadał akumulator o pojemności 6000 mAh, który można było naładować z mocą 80 W (chińska wersja), więc w tym aspekcie mielibyśmy spory postęp, nawet z obecnością mniejszego ogniwa.

Wracając jednak do benchmarku AnTuTu - smartfon osiągnął łączny wynik wynoszący 1 704 113 punktów, co robi całkiem spore wrażenie. W tej punktacji 436 089 punktów odnosi się do procesora, 642 666 do układu graficznego, 318 418 do testowanych pamięci oraz 306 940 do tzw. User Experience (UX). Wynik procesora odnosi się najprawdopodobniej do procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 i oczekuje się, że omawiany smartfon będzie pierwszym na rynku, w którym zostanie on umieszczony. Dodać można, że układ Qualcomma znajdzie się również w składanym smartfonie od OnePlusa (V Fold). Wśród informacji z Weibo można znaleźć także wzmiankę o nadchodzącym tablecie gamingowym od Nubii.

Źródło: GSMArena