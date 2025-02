Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 - wiemy już prawie wszystko o nowym układzie dla budżetowych smartfonów

Jeszcze w lipcu 2024 roku zostanie zaprezentowany nowy chip od firmy Qualcomm, który będzie skierowany do budżetowych smartfonów. Jest on następcą zeszłorocznego (2023) układu o nazwie Snapdragon 4 Gen 2. Nowa wersja z dopiskiem "s" będzie bardziej "okrojona", a przez to jeszcze tańsza, natomiast jej główna zaleta, czyli energooszczędność, pozostanie bez zmian. Oficjalna prezentacja odbędzie się lada chwila, a tuż przed premierą wiemy o nowości niemal wszystko.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 oficjalnie zadebiutuje 30 lipca 2024 roku. Ta budżetowa jednostka czeka więc na swoją premierę, jednak już teraz znamy jej pełną specyfikację i zarazem potencjalne możliwości.

Wszystkie opisywane szczegóły dotyczące nowości od Qualcomma zdradził znany informator Evan Blass, a pojawiły się one na platformie X (dawny Twitter). Snapdragon 4s Gen 2 został wykonany w tym samym 4-nanometrowym procesie technologicznym, co poprzednia jednostka, a sam układ rdzeni także pozostał bez zmian. Nadal mamy do czynienia z dwoma rdzeniami Cortex-A78 oraz sześcioma Cortex-A55, natomiast taktowanie obu obniżono o 200 MHz. Układ graficzny nie powinien przejść metamorfozy, choć tego jeszcze nie wiemy. Nowość nie obsłuży już nowszego standardu pamięci RAM LPDDR5x, a zamiast tego wsparciem układu będą moduły LPDDR4x o sporo niższym taktowaniu.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 Proces technologiczny 4 nm Procesor 2 x 2,2 GHz Cortex-A78

6 x 2 GHz Cortex-A55 2 x 2 GHz Cortex-A78

6 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Adreno 613 Adreno (?) Obsługa pamięci RAM LPDDR5x (3200 MHz) LPDDR4x (2133 MHz) Obsługa pamięci flash UFS 3.1 Obsługa wyświetlaczy Do FHD+, 120 Hz Do FHD+, 90 Hz ISP Podwójny (12-bit) Obsługa aparatów Do 108 MP Do 84 MP Możliwości wideo Do 1080p przy 60 kl/s Modem X61 Brak informacji Sieć 5G Pobieranie do 2,5 Gb/s Pobieranie do 1 Gb/s Zintegrowane moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Standard USB USB 3.2 Gen 1

Ta nieco "obcięta" specyfikacja przełoży się na to, że układ obsłuży ekran w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90, a nie 120 Hz. Podobnie sytuacja wygląda w aspekcie fotograficznym, ponieważ zamiast 108 MP kamery w smartfonie z tym układem znajdzie się maksymalnie 84 MP oczko. Degradacji ulegnie także modem 5G, gdyż jego możliwości w kwestii prędkości pobierania skończą się na 1 Gb/s (wcześniej 2,5 Gb/s). Podczas jutrzejszego pokazu Snapdragon for India przedstawione zostaną "dwa przełomowe ogłoszenia". Pierwsze będzie dotyczyć innowacji związanych z 5G oraz AI, a drugie to najprawdopodobniej omawiany właśnie układ Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2.

Źródło: X @evleaks