Przygodowa gra Syberia doczeka się debiutu na większych ekranach. Seria pomimo dwóch dekad nadal ma się dobrze

Mimo że seria gier Syberia jest obecna już ponad 20 lat, to nie zamierza się tak szybko z nami rozstać. Raptem rok i trzy miesiące temu swój debiut miała czwarta część pt. The World Before, która została zapowiedziana już pod koniec 2021 roku. Teraz francuski producent gry - firma Microïds - zapowiedział współpracę z wytwórnią animacji What The Prod. Jej rezultatem ma być nowy serial animowany, który fabularnie będzie ściśle oparty na całej serii. Jest więc na co czekać.

Firma odpowiedzialna za produkcję kultowej gry Syberia - Microïds - nawiązała współpracę z wytwórnią What The Prod, w celu adaptacji filmowej tytułu. Swoim stylem ma ona przypominać uznaną animację Arcane.

Pierwsza część serii Syberia przedstawia nam główną bohaterkę - Kate Walker - która przybywa do pewnej miejscowości w Alpach, aby dokończyć zakup fabryki mechanicznych zabawek. W wyniku nieoczekiwanych okoliczności zmuszona jest podróżować nakręcanym pociągiem (jednym z dzieł ówczesnego wynalazcy Hans Voralberga) od Europy Zachodniej do Wschodniej Rosji. Debiutancka animacja ma podążać tymi śladami i wiernie oddawać dotychczasową fabułę. Ponownie więc będziemy przyglądać się przygodom amerykańskiej prawniczki z Nowego Jorku. Obie strony mają ściśle ze sobą współpracować, aby nadchodząca produkcja nie okazała się w żadnym stopniu zawodem dla fanów serii.

Wiadomo też, że tworzona animacja swoim stylem może przypominać bardzo dobrze oceniany serial animowany Arcane, tak aby dotrzeć również do młodszej widowni. Celem jest także to, żeby uniwersum Syberii mogło zostać bardziej poznane przez osoby, które nigdy nie miały z nim większej styczności. Możemy oczekiwać powrotu na duże ekrany nie tylko głównej bohaterki, ale też Oskara (automat stworzony przez Voralberga) oraz Jukoli (plemię Eskimosów). Data premiery oraz inne ważne szczegóły zostaną udostępnione przez twórców już niebawem. Pozostaje więc tylko poczekać i mieć nadzieję, że osiągnięte rezultaty będą satysfakcjonujące.

Źródło: Microïds