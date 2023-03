Promocja na podzespoły komputerowe: procesory, dyski SSD, klawiatury, zasilacze, obudowy. Taniej też laptopy Lenovo

W sklepie morele.net ruszyła szeroko zakrojona akcja promocyjna Bohaterowie Gamingu, gdzie znajdziecie dziesiątki przecenionych produktów z różnych kategorii. Wszystkie łączy jednak jedno - mogą przysłużyć się graczom. Rabaty sięgają nawet 61% obejmując procesory, pamięci RAM, dyski SSD, zasilacze i obudowy komputerowe. Do tego dochodzą klawiatury, myszki, słuchawki, fotele i inne peryferia. Przeceniono także kilka gamingowych laptopów firmy Lenovo.

Jak działa promocja Bohaterowie Gamingu?

Jak skorzystać z kodu rabatowego? To banalnie proste. Dodaj do koszyka interesujący Cię produkt objęty promocją. W polu „Kod Rabatowy” wpisz lub skopiuj „GAME23” i kliknij „Dodaj”. Cena zostanie automatycznie obniżona i możesz dokończyć składanie zamówienia. Dodatkowo przy zamówieniach powyżej 399 złotych możecie skorzystać z darmowej wysyłki. Promocja trwa do 26 marca 2023 roku lub wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Przecena: 3199 → 3099 złotych

Przecena: 2799 → 2599 złotych

Przecena: 249 → 199 złotych

Przecena: 249 → 149 złotych

Przecena: 4199 → 3799 złotych

Przecena: 647 → 578 złotych

Przecena: 319 → 199 złotych

Przecena: 9399 → 8699 złotych

Przecena: 649 → 574 złotych

Przecena: 337 → 239 złotych

Przecena: 389 → 312 złotych

Przecena: 3899 → 3599 złotych

